NBA, Chris Paul e il nuovo debutto con i Clippers: ovazione al suo ingresso in campo

NBA

Mancava da oltre otto anni e nella notte Chris Paul ha fatto il suo nuovo debutto con la maglia dei Clippers dopo il trasferimento arrivato durante l’estate. L’occasione era rappresentata dall’amichevole contro i Guangzhou Loong Lions, e il super veterano, all’entrata in campo durante il 1° quarto, è stato subito accolto con un’autentica ovazione dai suoi vecchi e ora nuovi tifosi

Il parquet non era quello dell’Intuit Dome, la nuova casa dei Clippers, e l’avversario non era esattamente tra i più prestigiosi, ma il nuovo debutto di Chris Paul con la maglia che è stata sua dal 2011 al 2017 è stato comunque emozionante. Si giocava alla Frontwave Arena di Oceanside, cittadina a metà strada tra Los Angeles e San Diego, di fronte a poco meno di 6.000 spettatori e di fronte c’erano i Guangzhou Loong Lions, protagonisti del campionato cinese che in campo presentavano diversi ex NBA, tra cui Victor Oladipo. Alla fine i Clippers hanno vinto con un largo 142-95, ma a contare davvero è quanto successo a 4:15 dal termine del 1° quarto, quando James Harden ha lasciato il campo per far entrare Paul nella partita.

Paul e i Clippers, un amore ancora intatto

Dopo più di otto anni dall’addio, arrivato nel giugno del 2017 con la trade che lo portava a HoustonPaul è stato accolto dai suoi vecchi e ora nuovi tifosi con un’autentica ovazione. Il tempo trascorso, quindi non sembra aver cancellato l’amore dei fan dei Clippers verso quello che è stato un beniamino per sei stagioni, portando la squadra nelle zone alte della Western Conference. E CP3 ha risposto con una prova subito convincente, giocando poco meno di 17 minuti in cui ha segnato 15 punti, strappato 6 rimbalzi e distribuito 4 assist. La nuova avventura ai Clippers di Paul, quindi, ha vissuto un inizio molto promettente e il resto della storia è ora tutto da scrivere. 

CP3 ha nostalgia dei Clippers di 'Lob City'

