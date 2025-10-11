Nella notte A’ja Wilson ha trascinato Las Vegas alla conquista del titolo WNBA, si tratta del terzo nella carriera della stella delle Aces che in questa stagione ha vinto anche il premio di MVP, quello di giocatrice difensiva dell’anno e quello di MVP delle Finals. Un poker che in precedenza nella storia del gioco era riuscito solamente ad una leggenda come Hakeem Olajuwon

In gara-4 , quella che è valsa alle Aces il colpo del 4-0 , A’ja Wilson ha regalato l’ennesima prestazione straordinaria della sua stagione , trascinando le compagne alla vittoria in trasferta a Phoenix con 31 punti, 9 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate . Un dominio assoluto sul gioco che, senza grandi sorprese, l’ha portata a vincere il premio di MVP delle WNBA Finals. E per Wilson si è trattato del coronamento di un’annata semplicemente straordinaria, in cui oltre a confermare il proprio status di miglior giocatrice al mondo ha scritto una pagina indelebile nella storia del basket.

A'ja come Hakeem, stagioni di dominio

Prima del premio di MVP delle Finals e del titolo, il terzo in carriera per Wilson nonché il terzo nel giro di quattro stagioni, erano infatti arrivati anche il premio di MVP della stagione, consegnatole direttamente dalle mani del fidanzato e collega Bam Adebayo, e quello di miglior giocatrice difensiva dell’anno. Un poker, quello di A’ja, che ben riassume il dominio esercitato sul resto della WNBA. Un poker e un dominio che nella storia del gioco hanno un solo, illustre precedente. L’unico in grado di vincere nello stesso anno MVP, difensore dell’anno, MVP delle Finals e titolo era infatti stato Hakeem Olajuwon, protagonista assoluto del primo trionfo in NBA di Houston nel 1994.