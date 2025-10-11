Aces campionesse WNBA: 3° titolo in 4 anni

Con la vittoria per 97-86 in gara-4, le Las Vegas Aces hanno chiuso i conti sul 4-0 nelle WNBA Finals contro le Phoenix Mercury, conquistando il terzo titolo negli ultimi quattro anni. A’ja Wilson ha realizzato l’ennesimo capolavoro da 31 punti, 9 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate, venendo nominata MVP delle finali e confermando ancora una volta di essere la miglior giocatrice del mondo. Fischi per la commissioner Cathy Engelbert durante la cerimonia di premiazione

C’è ufficialmente una nuova dinastia nella WNBA ed è quella delle Las Vegas Aces. Con il successo per 97-86 in gara-4 sul campo delle Phoenix Mercury, la squadra allenata da Becky Hammon ha chiuso i conti nella serie finale sul 4-0, conquistando così il terzo titolo WNBA negli ultimi quattro anni, tornando in vetta alla lega dopo il back-to-back nel 2022 e 2023 e cancellando il ko in semifinale dello scorso anno contro le New York Liberty poi campionesse. Un successo nato grazie a una cavalcata trionfale, cambiando marcia dopo una pesantissima sconfitta di 53 punti lo scorso 2 agosto (quando avevano solamente un record al 50%) con 16 vittorie consecutive in regular season e due serie combattutissime vinte contro Seattle e Indiana ai playoff.

Il trionfo di A'ja Wilson: secondo premio di MVP delle Finals Non c’è stata storia invece in finale contro le Mercury, che pure arrivavano all’appuntamento sulle ali di due serie vinte contro le campionesse in carica (le Liberty) e la miglior squadra della regular season (le Minnesota Lynx). In finale però si sono schiantate contro una strepitosa A’ja Wilson. Dopo aver già deciso gara-3 con uno spettacolare canestro a 3 decimi dalla sirena, la quattro volte MVP della lega ha regalato un’altra prestazione da 31 punti 9 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate in gara-4, vincendo il secondo titolo di MVP delle Finals della sua carriera dopo quello del 2023. "Tenetevi il vostro Mount Rushmore, lei è da sola sull’Everest. Non c'è nessuno attorno" ha detto la sua allenatrice Becky Hammon sulla sua numero 22, che ha festeggiato anche insieme al compagno Bam Adebayo dei Miami Heat. Nella storia della WNBA solo Cynthia Cooper ha vinto più titoli di MVP delle Finals con 4, mentre Wilson raggiunge leggende del calibro di Breanna Stewart, Sylvia Fowles, Diana Taurasi e Lisa Leslie. Approfondimento Las Vegas va sul 3-0 e vede il titolo WNBA