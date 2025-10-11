Oladipo: "Merito un posto in NBA, sono pronto"

Solamente un anno fa sembrava che la sua carriera fosse finita, invece a 33 anni Victor Oladipo sembra essere tornato in forma smagliante. Nelle due gare di preseason affrontate con gli Guangzhou Loong-Lions contro i San Antonio Spurs e gli L.A. Clippers ha viaggiato a 22 punti di media, mostrando lampi del giocatore capace di essere nominato due volte per l’All-Star Game: “La NBA è il posto in cui devo stare, sono pronto per una nuova opportunità” ha detto a Clutch Points
Chiunque abbia visto le due partite degli Guangzhou Loong-Lions contro i San Antonio Spurs e gli LA Clippers sarà rimasto impressionato dalle giocate del giocatore in maglia numero 52. Senza sapere il cognome, tutti hanno pensato la stessa cosa: ma perché uno così non è in NBA? Le treccine possono aver tratto in inganno qualcuno, ma le movenze sono inequivocabili: Victor Oladipo ha fatto ritorno in campo e lo ha fatto in grande stile, viaggiando a 22 punti, 4 assist, 3.5 recuperi e una stoppata di media tirando con il 51.6% dal campo nei due match. Ancor più dei numeri, però, è proprio il modo in cui si è mosso in campo e in cui è volato a schiacciare un alley-oop in contropiede ad aver fatto pensare a tutti che Oladipo sia pronto per un clamoroso ritorno in NBA a 33 anni, dopo aver disputato solamente 102 partite dopo il gravissimo infortunio nel 2019 che di fatto ha troncato la sua carriera proprio mentre era reduce da due stagioni in cui era stato nominato All-Star.
"Io non credo nell'età" ha detto Oladipo in un’intervista con Clutch Points. "So che il mondo potrà dirmi che ho 33 anni, ma non me li sento addosso. So di averne passare tante e certe cose possono romperti oppure possono renderti una persona nuova. Io ho scelto la seconda e sto facendo del mio meglio ogni singolo giorno. Fintanto che c’è un rettangolo e persone che competono, io giocherò al mio massimo livello possibile. La NBA è il posto dove devo stare: se si presenterà l’opportunità sarò pronto. Sono già pronto, a essere onesto". Oladipo in estate ha già tenuto dei provini a Las Vegas davanti a dei dirigenti NBA dove era sembrato in forma eccellente, ma per motivi legati al contratto collettivo non si è ancora concretizzata un’opportunità. Continuando così — il suo accordo con Guangzhou prevede ancora una partita contro i Minnesota Timberwolves — però con ogni probabilità una chiamata arriverà, per un ritorno che davvero in pochi avrebbero potuto prevedere.