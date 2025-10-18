Embiid torna in campo dopo 8 mesi di assenza

I tifosi dei Philadelphia 76ers sono tornati a vedere il loro miglior giocatore in campo a otto mesi di distanza dall’ultima volta. Era infatti il 22 febbraio quando, dopo una prestazione da 14 punti in 31 minuti contro Brooklyn, Embiid ha alzato bandiera bianca per problemi al ginocchio sinistro, sottoponendosi ad un’operazione ad aprile. La lunga marcia di avvicinamento alla regular season lo ha portato però a scendere in campo questa notte per l’ultima gara amichevole prima di cominciare sul serio, prendendo parte alla vittoria per 126-110 contro dei Minnesota Timberwolves infarciti di riserve. Per Embiid 19 minuti in campo chiudendo con 14 punti, 7 rimbalzi e 8 assist tirando 5/10 dal campo, mostrando comunque una discreta mobilità per un giocatore delle sue dimensioni fermo da così tanto tempo. "Vedo che ci sono tanti giocatori nuovi, sono qui per dare loro una mano" ha detto l’MVP del 2023. "Stando a quello che dicono molti giornalisti, non sono neanche tra i primi 100 giocatori di questa lega… Perciò immagino di dovermi inserire in punta di piedi e vedere come posso aiutare la squadra a vincere partite di pallacanestro".