Dopo aver chiuso la sua seconda stagione a San Antonio già a febbraio per un problema alla spalla, Victor Wembnayama ha rinunciato a giocare Eurobasket con la Francia per recuperare la piena forma fisica e prepararsi al meglio per quella che potrebbe essere l’annata della sua piena consacrazione. Una consacrazione che per lui, 22 anni il prossimo gennaio, potrebbe significare già un balzo in vetta alla NBA e al mondo del basket in generale