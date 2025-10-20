Dopo aver chiuso la sua seconda stagione a San Antonio già a febbraio per un problema alla spalla, Victor Wembnayama ha rinunciato a giocare Eurobasket con la Francia per recuperare la piena forma fisica e prepararsi al meglio per quella che potrebbe essere l’annata della sua piena consacrazione. Una consacrazione che per lui, 22 anni il prossimo gennaio, potrebbe significare già un balzo in vetta alla NBA e al mondo del basket in generale
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider