I 10 giocatori più attesi per la stagione 2025/26
Si riparte con la stagione Nba, tra volti nuovi in cerca di consacrazione e veterani che vogliono dimostrare di essere ancora sulla cresta dell'onda, in un Ovest clamorosamente competitivo e in un Est in cerca di un nuovo padrone. Tutti a caccia del titolo degli Oklahoma City Thunder e dell'Mvp della lega Shai Gilgeous-Alexander (spoiler: è stato inserito nella lista)
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider