"Non ci considerano in tanti, almeno qui in America", dice l'azzurro, che oggi (in campo a Orlando nella notte) inizia la sua quarta stagione NBA. Con la terza maglia: dopo Jazz e Pistons ecco gli Heat: "Ho sempre ammirato questa franchigia e il modo in cui migliorano i giocatori; da dove li pescano, dove li trovano, come li fanno crescere", dice Fontecchio. Che ora chiama casa Miami, ma non dimentica né la nazionale né la sua Inter...