Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
NBA

Fontecchio: "La mia prima stagione ai Miami Heat? Vorrei che fosse sorprendente"

Massimo Marianella
©Getty

"Non ci considerano in tanti, almeno qui in America", dice l'azzurro, che oggi (in campo a Orlando nella notte) inizia la sua quarta stagione NBA. Con la terza maglia: dopo Jazz e Pistons ecco gli Heat: "Ho sempre ammirato questa franchigia e il modo in cui migliorano i giocatori; da dove li pescano, dove li trovano, come li fanno crescere", dice Fontecchio. Che ora chiama casa Miami, ma non dimentica né la nazionale né la sua Inter...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ