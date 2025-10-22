Il titolo, ovviamente, lo avevano vinto già lo scorso giugno, battendo Indiana al termine di una combattutissima serie di finale chiusa solo a gara-7. Come da tradizione, però, i Thunder hanno dovuto attendere la gara d’esordio della nuova stagione per ricevere gli anelli che li consacrano campioni NBA. Anelli che sono stati consegnati a Shai Gilgeous-Alexander e compagni nella notte, poco prima della partita poi vinto al secondo supplementare contro Houston

LA CONSEGNA DEGLI ANELLI AI THUNDER: GUARDA IL VIDEO