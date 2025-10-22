NBA, i Thunder coronano il loro sogno con la cerimonia di consegna degli anelli. LE FOTO
Il titolo, ovviamente, lo avevano vinto già lo scorso giugno, battendo Indiana al termine di una combattutissima serie di finale chiusa solo a gara-7. Come da tradizione, però, i Thunder hanno dovuto attendere la gara d’esordio della nuova stagione per ricevere gli anelli che li consacrano campioni NBA. Anelli che sono stati consegnati a Shai Gilgeous-Alexander e compagni nella notte, poco prima della partita poi vinto al secondo supplementare contro Houston
LA CONSEGNA DEGLI ANELLI AI THUNDER: GUARDA IL VIDEO
- Al suo arrivo a Oklahoma City, la squadra ha subito vinto l'anello: un caso? I tifosi dei Thunder non la pensano così, e nella notte hanno riservato un'autentica ovazione all'ex Lakers e Bulls
- Ai nastri di partenza della scorsa stagione, i Thunder avevano a roster un solo giocatore che aveva già vinto il titolo. E Caruso ci ha tenuto a ribadire che quello messo al dito nella notte era per lui il secondo anello di campione NBA
- A ringraziare i tifosi con un breve discorso ai margini della cerimonia di consegna degli anelli ci ha pensato l'MVP Shai Gilgeous-Alexander
- Assente dalla opening night per infortunio, Jalen Williams, grande protagonista delle ultime Finals, non ha però voluto mancare alla cerimonia di consegna degli anelli
- Secondo molti è il vero leader dello spogliatoio dei Thunder, e Jaylin Williams non ha nascosto la sua gioia dopo essersi messo al dito l'anello di campione NBA
- Altro idolo dei tifosi, nonché punto fermo della formidabile difesa di OKC, anche Lu Dort ha riceviuto l'ovazione del pubblico nel ritirare il suo anello
- Tutti attorno a SGA, per festeggiare ancora una volta l'impresa storica portata a termine lo scorso giugno
- All'entrata in campo per la cerimonia di consegna degli anelli, i Thunder hanno sfoggiato una divisia celebrativa del tutto speciale
- Dal trasferimento della franchigia da Seattle, avvenuto nell'estate del 2008, i Thunder non avevano mai vinto il titolo
- Oltre a riportare il numero di canotta per ogni giocatore, l'anello consegnato ai Thunder riporta anche il record (68-14) mandato a referto durante la scorsa regular season
- Uno non ha bisogno di presentazioni, perché è l'MVP in carica ed è stato anche l'MVP delle ultime Finals, l'altro, Sam Presti, è l'architetto che ha costruito questi Thunder
- Sono trascorsi quattro mesi dalla gara-7 e dalla vittoria sui Pacers che ha regalato a OKC il suo primo titolo, ma nel vedere il suo anello SGA quasi non crede ancora che sia tutto vero