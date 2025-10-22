Esplora tutte le offerte Sky
NBA, i Thunder coronano il loro sogno con la cerimonia di consegna degli anelli. LE FOTO

Il titolo, ovviamente, lo avevano vinto già lo scorso giugno, battendo Indiana al termine di una combattutissima serie di finale chiusa solo a gara-7. Come da tradizione, però, i Thunder hanno dovuto attendere la gara d’esordio della nuova stagione per ricevere gli anelli che li consacrano campioni NBA. Anelli che sono stati consegnati a Shai Gilgeous-Alexander e compagni nella notte, poco prima della partita poi vinto al secondo supplementare contro Houston

LA CONSEGNA DEGLI ANELLI AI THUNDER: GUARDA IL VIDEO

 

