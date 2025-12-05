Offerte Sky
NBA, LeBron: dopo quasi 19 anni s’interrompe la striscia di partite con almeno 10 punti

Nella notte, LeBron James ha chiuso la sfida vinta dai suoi Lakers con soli 8 punti, interrompendo così una striscia clamorosa di 1.297 partite consecutive di regular season in cui ne aveva segnati almeno 10. L’ultima volta che era successo era il 5 gennaio del 2007 e il mondo, non solo quello dello sport, era davvero molto diverso da quello attuale

GUARDA L’ASSIST DI LEBRON IN RAPTORS-LAKERS

 

LeBron: dopo quasi 19 anni non segna 10 punti

    Fois: "Ai Knicks accorgimenti, non rivoluzioni"

    Riccardo Fois, assistente allenatore di Mike Brown ai New York Knicks, ai microfoni di Sky Sport...

    Giannis chiede ai Bucks di parlare del suo futuro

    Secondo quanto riportato da ESPN, Giannis Antetokounmpo e il suo agente hanno chiesto ai...

    Campbell, ex Lakers e Pistons, muore a 57 anni

    Scelto dai Lakers, la squadra per cui faceva il tifo sin da bambino essendo cresciuto nell’area...