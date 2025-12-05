Nella notte, LeBron James ha chiuso la sfida vinta dai suoi Lakers con soli 8 punti, interrompendo così una striscia clamorosa di 1.297 partite consecutive di regular season in cui ne aveva segnati almeno 10. L’ultima volta che era successo era il 5 gennaio del 2007 e il mondo, non solo quello dello sport, era davvero molto diverso da quello attuale

