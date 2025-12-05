NBA, LeBron: dopo quasi 19 anni s’interrompe la striscia di partite con almeno 10 punti
Nella notte, LeBron James ha chiuso la sfida vinta dai suoi Lakers con soli 8 punti, interrompendo così una striscia clamorosa di 1.297 partite consecutive di regular season in cui ne aveva segnati almeno 10. L’ultima volta che era successo era il 5 gennaio del 2007 e il mondo, non solo quello dello sport, era davvero molto diverso da quello attuale
GUARDA L’ASSIST DI LEBRON IN RAPTORS-LAKERS
- Con il punteggio in parità a quota 120 e il cronometro della partita che stava per scadere, LeBron James ha deciso di passare la palla ad un compagno libero invece che tirare. Il risultato? La tripla di Rui Hachimura ha regalato la vittoria in trasferta a Toronto ai Lakers e per il super veterano, autore di una prova da 8 punti, 11 assist e 6 rimbalzi, si è chiusa una striscia di ben 1.297 partite consecutive con almeno 10 punti segnati in regular season
- La striscia di prestazioni consecutive in doppia cifra di LeBron era iniziata il 6 gennaio del 2007, ovvero dopo la penultima gara di regular season della sua carriera in cui non era riuscito ad arrivare alla soglia dei 10 punti. Era per l’appunto il 5 gennaio del 2007 e, nella vittoria 95-86 dei Cavs a Milwaukee James, allora alla sua 4^ stagione in NBA, chiudeva con 8 punti, 9 assist e 5 rimbalzi
- 18 anni, 11 mesi e 9 giorni o, se si vuole fare un altro tipo di conteggio, 6.909 giorni o, ancora, 987 settimane. Insomma, la durata della striscia di prestazioni in doppia cifra di LeBron è semplicemente incredibile, tanto più che per comprenderne la portata basta confrontarla con le altre più lunghe nella storia e con quelle che ora sono le più lunghe aperte
- Dietro alle 1.297 partite consecutive con almeno 10 punti di LeBron ci sono, ben distanti, le 866 di Michael Jordan, le 787 di Kareem Abdul-Jabbar e le 575 di Karl Malone
- Kevin Durant con 267 partite e Shai Gilgeous-Alexander con 170 sono al momento i titolari delle strisce aperte più lunghe di prestazioni da almeno 10 punti segnati. Il distacco dal record di LeBron, insomma, è abissale
- Come è facile intuire, nei 18, anzi quasi 19 anni trascorsi dall’ultima prestazione sotto i 10 punti di James parecchio è cambiato, non solo nel mondo dello sport, tanto che riavvolgere il nastro fa aumentare ulteriormente lo stupore per l’incredibile striscia del super veterano
- Il 5 gennaio del 2007 i campioni NBA in carica erano ancora gli Heat, che sulle spalle della coppia formata da Dwyane Wade e Shaquille O’Neal avevano conquistato il primo titolo della loro storia. Il giugno seguente, invece, a trionfare saranno gli Spurs, con un 4-0 inappellabile inflitto proprio alla Cleveland di un giovane LeBron
- A gennaio del 2007 l’MVP in carica è Steve Nash, faro dei Suns di Mike D’Antoni e vincitore delle ultime due edizioni del premio. A maggio, poi, toccherà a Dirk Nowitzki succedergli sul trono di miglior giocatore della lega
- Dopo aver trascinato l’Italia all’indimenticabile trionfo ai Mondiali del 2006 in Germania, è Fabio Cannavaro il Pallone d’Oro in carica quando James fa segnare la sua penultima prestazione da meno di 10 punti
- Dopo il ciclone Calciopoli che ha interessato la serie A l’estate precedente, al comando della classifica nel gennaio del 2007 c’è l’Inter di Roberto Mancini, che in primavera vincerà lo scudetto
- Nel gennaio del 2007, il Presidente degli Stati Uniti è George W. Bush, al suo secondo mandato. Dopo due anni gli succederà Barack Obama
- In Italia, invece, a gennaio del 2007 il Presidente del Consiglio è Romano Prodi e il Presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano