NBA, dove finirà Giannis? Per i bookmakers c’è una grande favorita nella corsa al greco
La notizia è arrivata l’altro giorno, riportata da ESPN, e come da previsione ha mandato subito in tilt tifosi e addetti ai lavori. Giannis Antetokounmpo starebbe valutando di lasciare Milwaukee e i colloqui con i Bucks per trovare una soluzione condivisa tra giocatore e franchigia sarebbero già in corso. La sua prossima destinazione? Per i bookmakers una squadra è davanti a tutte le pretendenti al greco
GIANNIS CHIEDE AI BUCKS DI PARLARE DEL SUO FUTURO
- Al momento la squadra è quasi fuori dal play-in a Est con un record di 10-13 e lui è fermo per un infortunio al polpaccio destro, ma a tenere banco attorno a Giannis Antetokounmpo sono prima di tutto le voci di mercato. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da ESPN, infatti, il greco starebbe discutendo con i Bucks a proposito del suo futuro, che potrebbe essere lontano da Milwaukee
- Le rivelazioni filtrate attraverso ESPN hanno ovviamente subito scatenato una ridda di voci sulle possibili, nuove destinazioni di Giannis. Secondo i bookmakers di ‘DraftKings’, però, i Bucks sarebbero ancora i favoriti e la possibilità che Antetokounmpo rimanga a Milwaukee viene quotata +150. In caso di rottura, però, c’è una grande favorita nella corsa al greco, con le altre inseguitrici piuttosto staccate
