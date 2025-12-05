Offerte Sky
NBA, dove finirà Giannis? Per i bookmakers c’è una grande favorita nella corsa al greco

NBA fotogallery
8 foto

La notizia è arrivata l’altro giorno, riportata da ESPN, e come da previsione ha mandato subito in tilt tifosi e addetti ai lavori. Giannis Antetokounmpo starebbe valutando di lasciare Milwaukee e i colloqui con i Bucks per trovare una soluzione condivisa tra giocatore e franchigia sarebbero già in corso. La sua prossima destinazione? Per i bookmakers una squadra è davanti a tutte le pretendenti al greco

GIANNIS CHIEDE AI BUCKS DI PARLARE DEL SUO FUTURO

 

    NBA: Ultime Notizie

    Fois: "Ai Knicks accorgimenti, non rivoluzioni"

    NBA

    Riccardo Fois, assistente allenatore di Mike Brown ai New York Knicks, ai microfoni di Sky Sport...

    Giannis chiede ai Bucks di parlare del suo futuro

    NBA

    Secondo quanto riportato da ESPN, Giannis Antetokounmpo e il suo agente hanno chiesto ai...

    Campbell, ex Lakers e Pistons, muore a 57 anni

    NBA

    Scelto dai Lakers, la squadra per cui faceva il tifo sin da bambino essendo cresciuto nell’area...