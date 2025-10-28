Offerte Sky
NBA, Wembanyama e Antetokounmpo nominati giocatori della settimana

NBA fotogallery
2 foto

Ricomincia la stagione NBA e ricomincia anche l’appuntamento con i premi individuali settimana per settimana, incoronando così i migliori protagonisti della Eastern e della Western Conference. Ecco chi è stato premiato fino a questo momento

Indiana firma Mac McClung e si libera di Wiseman

NBA

Mac McClungs, tre volte campione nella gara delle schiacciate, si è guadagnato un contratto...

195 foto

Wemby e Giannis sono i giocatori della settimana

NBA

Ricomincia la stagione NBA e ricomincia anche l’appuntamento con i premi individuali settimana...

2 foto

Problemi per Edwards e Doncic: gli infortunati

NBA

Siamo arrivati al via della regular season 2025-26 e le squadre si trovano a gestire...

35 foto

Tutti i nuovi campi per la NBA Cup 2025-26

NBA

La NBA ha svelato i 30 nuovissimi campi che faranno da sfondo alla terza edizione della NBA Cup,...

30 foto

Storia dei Lakers: Doncic meglio di Kareem e LBJ

NBA

Quando si tratta dei Lakers, scrivere nuovi record non è mai facile, perché in gialloviola non si...

6 foto

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...