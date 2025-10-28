Wemby e Giannis sono i giocatori della settimana

Ricomincia la stagione NBA e ricomincia anche l’appuntamento con i premi individuali settimana per settimana, incoronando così i migliori protagonisti della Eastern e della Western Conference. Ecco chi è stato premiato fino a questo momento
- Il leader dei Bucks ricomincia esattamente da dove aveva lasciato lo scorso anno, riprendendosi il premio di POTW a Est come nella 25^ settimana della stagione 2024-25. Per il greco una partenza di stagione clamorosa da 36 punti, 16 rimbalzi e 7 assist di media con il 68.3% dal campo
- Nella storia della NBA mai nessun giocatore aveva cominciato la stagione realizzando 100+ punti, 40+ rimbalzi e 15+ stoppate nelle prime tre partite. Ma d’altronde non si è mai visto uno come Victor Wembanyama, che nella prima settimana ha guidato gli Spurs a tre successi su tre viaggiando a 33.3 punti, 13.3 rimbalzi e 6 stoppate di media