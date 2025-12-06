Offerte Sky
NBA, Durant entra nel club dei 31.000 punti in carriera: solo sette giocatori prima di lui

NBA fotogallery
8 foto

Con i 28 punti segnati nella sfida vinta contro la sua ultima ex squadra, i Suns, Kevin Durant ha tagliato il traguardo dei 31.000 punti in carriera. Un traguardo che cementa ulteriormente la posizione della stella ora ai Rockets tra i grandi di sempre. Prima di lui, infatti, solo sette giocatori erano riusciti ad arrivare a quota 31.000 punti in carriera

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

