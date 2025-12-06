NBA, Durant entra nel club dei 31.000 punti in carriera: solo sette giocatori prima di lui
Con i 28 punti segnati nella sfida vinta contro la sua ultima ex squadra, i Suns, Kevin Durant ha tagliato il traguardo dei 31.000 punti in carriera. Un traguardo che cementa ulteriormente la posizione della stella ora ai Rockets tra i grandi di sempre. Prima di lui, infatti, solo sette giocatori erano riusciti ad arrivare a quota 31.000 punti in carriera
- Punti totali in carriera: 31.024
- Punti totali in carriera: 31.419
- Punti totali in carriera: 31.560
- Punti totali in carriera: 32.292
- Punti totali in carriera: 33.643
- Punti totali in carriera: 36.928
- Punti totali in carriera: 38.387
- Punti totali in carriera: 42.268