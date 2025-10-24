Chauncey Billups, allenatore dei Blazers dal 2021, è stato coinvolto nell’indagine relativa ai casi di scommesse e gioco d’azzardo illegali che ha portato al suo arresto. Subito sospeso dalla franchigia, Billups non potrà ovviamente andare in panchina a guidare Portland, che per sostituirlo ha deciso di puntare su Tiago Splitter, ex giocatore che in estate aveva assunto il ruolo di assistente

Portland, come un po’ tutta la NBA, si è trovata travolta dai bruschi sviluppi della maxi-inchiesta sulle scommesse e gioco d’azzardo illegali che ha coinvolto diversi protagonisti della lega, tra cui proprio l’allenatore dei Blazers Chauncey Billups. L’ex giocatore di Celtics e Pistons è stato quindi immediatamente sospeso a tempo indeterminato dalla franchigia, creando un inaspettato vuoto sulla panchina che occupava ormai dal 2021. E Portland, per sostituirlo, almeno momentaneamente, ha deciso di puntare su uno dei nuovi assistenti che in estate erano andati a rimpolpare il coaching staff di supporto a Billups.