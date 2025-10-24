Offerte Sky
NBA, Portland alle prese con il caso Billups: la panchina viene affidata a Tiago Splitter

Chauncey Billups, allenatore dei Blazers dal 2021, è stato coinvolto nell’indagine relativa ai casi di scommesse e gioco d’azzardo illegali che ha portato al suo arresto. Subito sospeso dalla franchigia, Billups non potrà ovviamente andare in panchina a guidare Portland, che per sostituirlo ha deciso di puntare su Tiago Splitter, ex giocatore che in estate aveva assunto il ruolo di assistente

Portland, come un po’ tutta la NBA, si è trovata travolta dai bruschi sviluppi della maxi-inchiesta sulle scommesse e gioco d’azzardo illegali che ha coinvolto diversi protagonisti della lega, tra cui proprio l’allenatore dei Blazers Chauncey Billups. L’ex giocatore di Celtics e Pistons è stato quindi immediatamente sospeso a tempo indeterminato dalla franchigia, creando un inaspettato vuoto sulla panchina che occupava ormai dal 2021. E Portland, per sostituirlo, almeno momentaneamente, ha deciso di puntare su uno dei nuovi assistenti che in estate erano andati a rimpolpare il coaching staff di supporto a Billups.

L’occasione per Splitter

Tiago Splitter, a sua volta ex giocatore e campione NBA con gli Spurs nel 2014, vanta già esperienze da assistente a Brooklyn e a Houston, e nella scorsa stagione aveva esordito da capo allenatore alla guida del Paris Basketball. Per il brasiliano, come detto approdato a Portland in estate, arriva ora l’occasione di mettersi alla prova con i Blazers. Una squadra che, prima del terremoto che ha coinvolto Billups, si approcciava alla nuova stagione con ambizioni non trascurabili, e che ora dovrà fare i conti con l’improvviso cambio di guida tecnica. Il ruolo assegnato a Splitter al momento è ad interim, ma per capire cosa succederà sulla panchina di Portland occorrerà naturalmente attendere gli sviluppi della questione giudiziaria che riguarda Billups

