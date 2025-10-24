Chauncey Billups, allenatore dei Blazers dal 2021, è stato coinvolto nell’indagine relativa ai casi di scommesse e gioco d’azzardo illegali che ha portato al suo arresto. Subito sospeso dalla franchigia, Billups non potrà ovviamente andare in panchina a guidare Portland, che per sostituirlo ha deciso di puntare su Tiago Splitter, ex giocatore che in estate aveva assunto il ruolo di assistente
BILLUPS, JONES E ROZIER COINVOLTI NEL CASO SCOMMESSE E GIOCO D’AZZARDO ILLEGALI
Portland, come un po’ tutta la NBA, si è trovata travolta dai bruschi sviluppi della maxi-inchiesta sulle scommesse e gioco d’azzardo illegali che ha coinvolto diversi protagonisti della lega, tra cui proprio l’allenatore dei Blazers Chauncey Billups. L’ex giocatore di Celtics e Pistons è stato quindi immediatamente sospeso a tempo indeterminato dalla franchigia, creando un inaspettato vuoto sulla panchina che occupava ormai dal 2021. E Portland, per sostituirlo, almeno momentaneamente, ha deciso di puntare su uno dei nuovi assistenti che in estate erano andati a rimpolpare il coaching staff di supporto a Billups.
L’occasione per Splitter
Tiago Splitter, a sua volta ex giocatore e campione NBA con gli Spurs nel 2014, vanta già esperienze da assistente a Brooklyn e a Houston, e nella scorsa stagione aveva esordito da capo allenatore alla guida del Paris Basketball. Per il brasiliano, come detto approdato a Portland in estate, arriva ora l’occasione di mettersi alla prova con i Blazers. Una squadra che, prima del terremoto che ha coinvolto Billups, si approcciava alla nuova stagione con ambizioni non trascurabili, e che ora dovrà fare i conti con l’improvviso cambio di guida tecnica. Il ruolo assegnato a Splitter al momento è ad interim, ma per capire cosa succederà sulla panchina di Portland occorrerà naturalmente attendere gli sviluppi della questione giudiziaria che riguarda Billups.