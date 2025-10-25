NBA, Doncic è già nella storia: nelle prime 30 partite ai Lakers ha fatto meglio di tutti
Quando si tratta dei Lakers, scrivere nuovi record non è mai facile, perché in gialloviola non si contano davvero le stelle che nel corso dei decenni hanno vestito quella maglia facendo cose straordinarie. Con i 49 punti segnati questa notte contro i Timberwolves, però, Luka Doncic ha superato tutti i precedenti. Nessuno, infatti, ha segnato più di lui nelle prime 30 partite giocate per i Lakers, nemmeno leggende come Kareem Abdul-Jabbar o LeBron James
DONCIC TRAVOLGE MINNESOTA: GUARDA I SUOI 49 PUNTI
- Punti segnati nelle prime 30 partite giocate con i Lakers: 782
- Punti segnati nelle prime 30 partite giocate con i Lakers: 824
- Punti segnati nelle prime 30 partite giocate con i Lakers: 831
- Punti segnati nelle prime 30 partite giocate con i Lakers: 845
- Punti segnati nelle prime 30 partite giocate con i Lakers: 865
- Punti segnati nelle prime 30 partite giocate con i Lakers: 881