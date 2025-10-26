Cleveland-Milwaukee alle 23 su Sky Sport Basket

I Cleveland Cavaliers giocano la prima partita stagionale davanti al proprio pubblico ospitando Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks. Sfida in diretta alle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua
La stagione dei Cleveland Cavaliers non è cominciata nel migliore dei modi. Nelle due gare disputate a New York per aprire la regular season sono arrivate una netta sconfitta sul campo dei Knicks e una vittoria molto più risicata del previsto contro i Nets, rischiando di farsi rimontare ben 25 punti di vantaggio fino a permettere agli avversari di tornare a -1. Prestazioni che si possono giustificare con le assenze (oltre a quella di Darius Garland mancano anche Max Strus e De’Andre Hunter, tre dei sei migliori giocatori del roster), ma che non sono state prese particolarmente bene dal leader Donovan Mitchell. "È già successo lo scorso anno, questa m…a non può succedere ancora" ha detto dopo la partita con Brooklyn. "Siamo arrivati stanchi e abbiamo concesso un parziale. È esattamente quello che è successo contro Indiana e abbiamo perso. Stasera abbiamo vinto, ma il nostro obiettivo non è cavarcela di sette. Se vogliamo essere diversi, dobbiamo comportarci in maniera diversa".
I Cavs cominceranno stasera la loro stagione davanti al proprio pubblico ospitando i Milwaukee Bucks, una delle quattro squadre ancora imbattute della Eastern Conference insieme a Philadelphia, New York e Chicago. Il merito è soprattutto di un dominante Giannis Antetokounmpo, il primo giocatore nella storia della NBA a viaggiare a più di 30 punti, 15 rimbalzi e 5 assist di media nelle prime due gare stagionali. Anche i Bucks però devono fare a meno di Kevin Porter Jr., alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata all’esordio stagionale contro Washington e fuori causa anche per la successiva gara in trasferta a Toronto. Appuntamento in diretta alle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.