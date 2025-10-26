Cleveland-Milwaukee alle 23 su Sky Sport Basket

La stagione dei Cleveland Cavaliers non è cominciata nel migliore dei modi. Nelle due gare disputate a New York per aprire la regular season sono arrivate una netta sconfitta sul campo dei Knicks e una vittoria molto più risicata del previsto contro i Nets, rischiando di farsi rimontare ben 25 punti di vantaggio fino a permettere agli avversari di tornare a -1. Prestazioni che si possono giustificare con le assenze (oltre a quella di Darius Garland mancano anche Max Strus e De’Andre Hunter, tre dei sei migliori giocatori del roster), ma che non sono state prese particolarmente bene dal leader Donovan Mitchell. "È già successo lo scorso anno, questa m…a non può succedere ancora" ha detto dopo la partita con Brooklyn. "Siamo arrivati stanchi e abbiamo concesso un parziale. È esattamente quello che è successo contro Indiana e abbiamo perso. Stasera abbiamo vinto, ma il nostro obiettivo non è cavarcela di sette. Se vogliamo essere diversi, dobbiamo comportarci in maniera diversa".