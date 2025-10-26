Cleveland-Milwaukee alle 23 su Sky Sport Basket

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Cleveland-Milwaukee alle 23 in diretta su Sky Sport Basket

NBA

I Cleveland Cavaliers giocano la prima partita stagionale davanti al proprio pubblico ospitando Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks. Sfida in diretta alle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

TUTTE LE PARTITE NBA SU SKY

La stagione dei Cleveland Cavaliers non è cominciata nel migliore dei modi. Nelle due gare disputate a New York per aprire la regular season sono arrivate una netta sconfitta sul campo dei Knicks e una vittoria molto più risicata del previsto contro i Nets, rischiando di farsi rimontare ben 25 punti di vantaggio fino a permettere agli avversari di tornare a -1. Prestazioni che si possono giustificare con le assenze (oltre a quella di Darius Garland mancano anche Max Strus e De’Andre Hunter, tre dei sei migliori giocatori del roster), ma che non sono state prese particolarmente bene dal leader Donovan Mitchell. "È già successo lo scorso anno, questa m…a non può succedere ancora" ha detto dopo la partita con Brooklyn. "Siamo arrivati stanchi e abbiamo concesso un parziale. È esattamente quello che è successo contro Indiana e abbiamo perso. Stasera abbiamo vinto, ma il nostro obiettivo non è cavarcela di sette. Se vogliamo essere diversi, dobbiamo comportarci in maniera diversa".

I Cavs cominceranno stasera la loro stagione davanti al proprio pubblico ospitando i Milwaukee Bucks, una delle quattro squadre ancora imbattute della Eastern Conference insieme a Philadelphia, New York e Chicago. Il merito è soprattutto di un dominante Giannis Antetokounmpo, il primo giocatore nella storia della NBA a viaggiare a più di 30 punti, 15 rimbalzi e 5 assist di media nelle prime due gare stagionali. Anche i Bucks però devono fare a meno di Kevin Porter Jr., alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata all’esordio stagionale contro Washington e fuori causa anche per la successiva gara in trasferta a Toronto. Appuntamento in diretta alle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.

Approfondimento

Stagione 2025-26: tutte le gare LIVE su Sky

NBA: Altre Notizie

Cleveland-Milwaukee alle 23 su Sky Sport Basket

NBA

I Cleveland Cavaliers giocano la prima partita stagionale davanti al proprio pubblico ospitando...

Embiid: "2/3 minuti alla volta? Allora sto a casa"

NBA

Joel Embiid sta faticando ad adattarsi alla restrizione al minutaggio imposta dallo staff medico...

L'amico di LeBron che vendeva info riservate

scommesse nba

La storia di Damon Jones, arrestato dall’FBI a Las Vegas con l’accusa di aver venduto...

Portland affida la panchina a Tiago Splitter

NBA

Chauncey Billups, allenatore dei Blazers dal 2021, è stato coinvolto nell’indagine relativa ai...

NBA: arrestati Rozier, Billups e Damon Jones

NBA

Terry Rozier (guardia Miami Heat), Chauncey Billups (coach Portland Trail Blazers) e...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS