OKC, 21 vittorie in fila contro l'Est: è record

8 gennaio 2025 : questa è la data a cui risale l’ultima sconfitta degli Oklahoma City Thunder in regular season contro una squadra della Eastern Conference . In quella occasione furono i Cleveland Cavaliers, davanti al proprio pubblico, a battere Shai Gilgeous-Alexander e soci per 129-122 al termine di una partita bellissima, interrompendo allo stesso tempo una striscia aperta di 15 successi dei Thunder. Da quel momento in poi OKC non ha più perso contro una squadra dell’Est , anzi per dirla tutta è stata l’unica sconfitta contro una squadra della conference orientale di tutta la passata stagione (29-1, record nella storia NBA). I campioni in carica, pur non potendo contare su Jalen Williams e dovendo fare a meno di Chet Holmgren nelle ultime due gare, hanno cominciato la stagione con un record immacolato di 6-0, battendo nel frattempo anche Indiana, Atlanta e Washington. Proprio il successo di questa notte contro gli Wizards rappresenta la 21^ vittoria in fila contro una squadra dell’Est, fissando anche in questo caso un record nella storia NBA .

Ovviamente ci riferiamo solo alla regular season, visto che in finale NBA gli Indiana Pacers li hanno sconfitti per tre volte prima di perdere in gara-7. I Pacers, peraltro, sono stati la squadra che è andata più vicina a interrompere il record, quando alla seconda partita stagionale è stato necessario un doppio overtime e 55 punti di SGA per tenere in vita la striscia dei Thunder. Per arrivare a quota 22 e oltre però bisognerà attendere: l’unica partita del mese di novembre contro squadre dell’Est è quella del prossimo 15 novembre contro Charlotte, mentre le restanti 22 partite prima e dopo quella data sono contro squadre della Western Conference fino a Natale.