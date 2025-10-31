Wemby fa già la storia: primo 5-0 per gli Spurs

Nel corso della loro storia di successi i San Antonio Spurs non avevano mai cominciato una stagione con cinque vittorie in fila. Per riuscirci è arrivato Victor Wembanyama, ancora decisivo nella vittoria sui Miami Heat di Simone Fontecchio con 27 punti, 18 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate, allungando a 90 la sua striscia di partite con almeno una stoppata. "Non è casuale, abbiamo lavorato per questo. Sono orgoglioso di essere uno Spur" ha detto dopo il match

Se si parla di vittorie, i San Antonio Spurs sono la miglior squadra della lega degli ultimi 30 anni , non solo per i cinque titoli conquistati ma anche per l’altissimo rendimento avuto in regular season, ammassando successi su successi. Neanche negli anni migliori dei Big Three Parker, Ginobili e Duncan allenati da Gregg Popovich però erano riusciti a cominciare una regular season con cinque vittorie e zero sconfitte . Per riuscirci è arrivato Victor Wembanyama , che anche questa notte ha trascinato i nero-argento al successo contro una squadra in ottima forma come i Miami Heat tenendoli a 101 punti dopo che nelle altre partite gli Heat avevano viaggiato a 131.5 di media. Wemby ha messo le sue mani dappertutto: 27 punti, 18 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate con 10/23 al tiro e 6/8 ai liberi in poco meno di 40 minuti (solo a Natale dello scorso anno aveva giocato così tanto in una partita non finita all’overtime, a testimonianza di quanto ci tenesse ).

Wembanyama: "Non è casuale, ora teniamo la striscia aperta"

"È fantastico" ha detto dopo la partita parlando del record. "Non è casuale. Non abbiamo ottenuto quelle cinque vittorie a caso. Abbiamo lavorato per questo. Abbiamo iniziato bene questa stagione e dobbiamo mantenere la striscia aperta il più a lungo possibile". Wembanyama ha suggellato la vittoria lasciandosi andare ad un grido di liberazione, chiedendo anche ai 18.702 spettatori dell’arena di alzarsi in piedi a festeggiare. "Avevo la sensazione che ormai la partita fosse finita, serviva un punto esclamativo" ha detto Wembanyama, che ha allungato a 90 la sua striscia di partite consecutive con almeno una stoppata a referto. "Mi sono nutrito di quell'energia. È fantastico perché è stato una partita difficile ed è bello avere questo sollievo e viverlo con queste persone. Stavo pensando al record di 5-0, alla storia degli Spurs ed ero solo orgoglioso di essere uno Spur in quel momento".