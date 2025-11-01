Giannis Antetokounmpo è stato fin qui protagonista di un avvio di stagione lanciatissimo e ha trascinato i Bucks a quattro vittorie in cinque partite. Bilancio diametralmente opposto invece per i Kings, che arranca al penultimo posto della Western Conference. L’appuntamento per la diretta della sfida tra Milwaukee e Sacramento è per le 22 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

Come si fa a fermare Giannis Antetokounmpo o almeno a limitarlo? È questa la domanda a cui dovranno dare risposta i Kings e alla quale finora nessuno ha saputo replicare. Il greco, infatti, ha iniziato la stagione con le marce altissime e, capocannoniere assoluto della NBA, sta viaggiando a 36.3 punti, 14 rimbalzi e 7 assist di media a partita. Cifre da MVP, sulle quali i Bucks hanno costruito un record per molti versi sorprendente di 4-1 che per il momento vale il 3° posto nella Eastern Conference. Avvio di stagione diametralmente opposto invece per Sacramento, che ha vinto una sola partita delle prime cinque giocatee che in trasferta a Milwaukee cerca una vittoria che potrebbe dare una svolta a DeMar DeRozan e compagni.