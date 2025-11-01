Offerte Sky
NBA, super Giannis attende i Kings: Milwaukee-Sacramento LIVE dalle 22 su Sky

NBA

Giannis Antetokounmpo è stato fin qui protagonista di un avvio di stagione lanciatissimo e ha trascinato i Bucks a quattro vittorie in cinque partite. Bilancio diametralmente opposto invece per i Kings, che arranca al penultimo posto della Western Conference. L’appuntamento per la diretta della sfida tra Milwaukee e Sacramento è per le 22 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

Come si fa a fermare Giannis Antetokounmpo o almeno a limitarlo? È questa la domanda a cui dovranno dare risposta i Kings e alla quale finora nessuno ha saputo replicare. Il greco, infatti, ha iniziato la stagione con le marce altissime e, capocannoniere assoluto della NBA, sta viaggiando a 36.3 punti, 14 rimbalzi e 7 assist di media a partita. Cifre da MVP, sulle quali i Bucks hanno costruito un record per molti versi sorprendente di 4-1 che per il momento vale il 3° posto nella Eastern Conference. Avvio di stagione diametralmente opposto invece per Sacramento, che ha vinto una sola partita delle prime cinque giocatee che in trasferta a Milwaukee cerca una vittoria che potrebbe dare una svolta a DeMar DeRozan e compagni.

Milwaukee e le note liete attorno a Giannis

Se Antetokounmpo è indiscutibilmente l’uomo copertina dell’ottima prima parte di regular season dei Bucks, le note liete per coach Doc Rivers non si fermano alla superstar della squadra. Tra queste c’è senz’altro Ryan Rollins, che fin qui ha coperto in maniera più che soddisfacente il vuoto in cabina di regia segnando 18.6 punti di media e distribuendo 5 assist a partita. A Sacramento, per contro, di note positive nelle prime due settimane ce ne sono state davvero poche. Le fortune della squadra sembrano rimanere appese all’efficacia offensiva di Zach LaVine29.2 punti di media fin qui ma con poco meno di 20 tiri presi a partita, e in parte alla crescita di un Domantas Sabonis per ora parecchio sotto i suoi standard abituali. L’appuntamento per la palla a due è previsto per le 22 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Dario Vismara e Mauro Bevacqua, repliche domenica 2 novembre alle 13 e alle 23 sempre su Sky Sport Basket.

 

