In estate è passato da Detroit a Miami all’interno di una trade che ora, dopo la prima manciata di partite di regular season, sembra aver regalato a Simone Fontecchio un’occasione quasi imperdibile. Agli ordini di coach Erik Spoelstra, infatti, l’azzurro sta fin qui giocando quella che è forse la sua miglior pallacanestro dall’inizio dell’avventura in NBA. E ai microfoni di Sky Sport l’ex Pistons e Jazz rivela quali sono i motivi dell’eccellente avvio di stagione

L’atmosfera, per Simone Fontecchio, a Los Angeles per affrontare i Lakers questa notte, è rilassata, tanto che mentre si sistema sul divano l’ala degli Heat scherza: “Tanto poi al limite tagliate qui, e ora...ciak!”. Il buonumore non manca all’ex Pistons e Jazz, che ai microfoni di Sky Sport prova a fare un po’ il punto sull’ottimo avvio di stagione vissuto fin qui con Miami. Con la nuova maglia, agli ordini di coach Erik Spoelstra, Fontecchio sta giocando 21.5 minuti in uscita dalla panchina e segnando 13.8 punti di media, venendo coinvolto su entrambi i lati del campo come forse non era mai avvenuto in precedenza durante la sua avventura in NBA.

L’impressione è che per te ci sia fin qui un coinvolgimento diverso nei meccanismi di squadra rispetto al passato. Ci sono giochi chiamati appositamente per te e hai spesso la palla in mano. Cos'è cambiato rispetto soprattutto all'anno scorso?

Sì, è cambiato sicuramente il sistema di gioco in cui mi trovo, il modo di giocare che abbiamo in attacco che è molto più corale, ci si divide un po' le responsabilità tra tutti i giocatori in campo e c'è molto più coinvolgimento da parte di tutti. Mi trovo a gestire un po' più di palloni, è vero, e a uscire più spesso dai blocchi e quindi ho più opportunità di essere incisivo.

A proposito dello stile gioco, Miami è la squadra in NBA che gioca meno pick and roll di tutte. Si tratta proprio un cambio di filosofia per te rispetto a come eri abituato a Detroit?

Sì, è una cosa che stiamo cercando di fare dal primo giorno ai training camp: non usare troppo il pick and roll e invece affidarci a penetrazioni, tagli senza palla e correre tanto in transizione. Per ora sono scelte che stanno pagando. Abbiamo dei giocatori che sono in grado di arrivare sempre nel pitturato e creare qualcosa per loro stessi così come per i compagni e fino ad ora devo dire che sta andando molto bene.

C'è qualche compagno che ti ha impressionato? Ci avevi già giocato contro e li conoscevi tutti?

Sì, li conoscevo più o meno tutti per averci giocato contro, però sicuramente avere un compagno di squadra come Bam Adebayo facilita un po' le cose agli altri, perché comunque è una superstar un po' atipica, che non si mangia troppi palloni, si sacrifica tanto in difesa, gioca duro, è un leader vero quindi sicuramente è un ottimo compagno di squadra.