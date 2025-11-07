Il progetto di una lega europea creata e gestita dalla NBA prende sempre più corpo, tanto che oggi George Aivazoglou, General Manager di NBA Europe, ne ha parlato all’Università Bocconi di Milano all’interno del ‘Football Business Forum’ organizzato da La Gazzetta dello Sport. E tra i dettagli svelati da Aivazoglou ci sono anche i nomi delle città che ospiteranno le dodici franchigie che prenderanno parte alla nuova lega, con Milano e Roma presenti a rappresentare l’Italia

La NBA europea, progetto di cui si parla con una certa continuità da almeno un paio d’anni, prende sempre più corpo e molti dettagli della nuova lega che pare destinata a cambiare in maniera profonda il paesaggio della pallacanestro nel vecchio continente sono stati rivelati direttamente da George Aivazoglou, General Manager di NBA Europe, in un incontro organizzato da La Gazzetta dello Sport presso l’Università Bocconi di Milano all’interno del ‘Football Business Forum’. Innanzitutto, è confermata la data di partenza della nuova lega, che prenderà il via nell’ottobre del 2027. Confermata anche la formula, che vedrà dodici squadre, o per usare la definizione NBA franchigie, ‘permanenti’, mentre altre quattro arriveranno dalla Basketball Champions League organizzata dalla FIBA, partner di NBA in questo progetto, e da altri singoli campionati nazionali.

Le città scelte per la NBA all’europea A Milano, poi, Aivazoglou ha anche elencato quali saranno le città che ospiteranno le squadre ‘permanenti’, attraverso cui la NBA vorrebbe coprire il territorio europeo: Italia : Roma e Milano

: Roma e Milano Regno Unito : Londra e Manchester

: Londra e Manchester Francia : Parigi e Lione

: Parigi e Lione Spagna : Madrid e Barcellona

: Madrid e Barcellona Germania : Berlino e Monaco

: Berlino e Monaco Grecia : Atene

: Atene Turchia: Istanbul Queste, dunque, le città su cui la nuova NBA Europe punterà, mentre per l’individuazione delle squadre vere e proprie Aivazoglou ha rivelato che al momento sono ancora in corso colloqui con polisportive, come Real, Barcellona e Bayern, così come con grandi club calcistici così come con le realtà storiche del basket continentale: “Stiamo parlando con alcune squadre di basket già esistenti. Poi stiamo parlando con squadre di calcio che hanno un forte brand ma non hanno una squadra di basket, conversazioni che stiamo avendo anche in Italia e soprattutto qui a Milano. E ci sono realtà in cui partiremo da zero”.

La situazione di Roma e Milano Visto che si trovava in Italia, Aivazoglou ha infine dedicato un approfondimento alle situazioni che dovrebbero portare alla creazione di franchigie a Roma e a Milano. “Sappiamo che a Roma c’è una grande base di tifosi, possiamo rivitalizzare qualche squadra storica oppure crearne una nuova” ha dichiarato il General Manager di NBA Europe riferendosi al progetto relativo alla capitale, mentre per Milano lo scenario sembra essere un po’ diverso. “Milano è la casa di alcuni dei brand più famosi del mondo. Ci sono due grandi squadre di calcio, c’è una grande squadra di basket, l’Armani, quindi non dimenticare Milano quando pensiamo alle città che vogliamo nella nostra lega. Ci sono tante conversazioni in corso con l’ecosistema della città per capire come sarà il club e come sarà l’arena”.