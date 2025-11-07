Offerte Sky
NBA, Curry senza limiti: a L.A. compare un cartellone pubblicitario in cui tira…la luna

NBA

Nuova, curiosa trovata per una delle aziende per cui Steph Curry è testimonial e uomo simbolo. In un gigantesco cartellone pubblicitario comparso ieri a Los Angeles, infatti, la stella degli Warriors sembra pronta per scoccare uno dei suoi incredibili, solo che al posto della palla Curry pare proprio tirare…la luna piena

Cosa può rimanere a Steph Curry come obiettivo da raggiungere? La stella degli Warriors, d’altronde, è già ampiamente entrata nella leggenda e ha vinto praticamente tutto ciò che c’era da vincerefrantumando ogni record relativo ai tiri dalla lunga distanza. A questa domanda hanno provato a dare risposta i creativi che hanno elaborato la nuova campagna pubblicitaria per uno dei marchi che ha in Curry un testimonial d’eccezione. E ieri, a Los Angeles, è quindi comparso un enorme cartellone pubblicitario in cui Steph sembra pronto a scoccare una delle sue sensazionali triple, solo che al posto della palla dalle mani del campione di Golden State pare uscire…la luna piena. Una trovata notevole, quella dell’agenzia pubblicitaria che ha trovato il modo si sfruttare alla perfezione anche le fasi lunari e che in queste ore sta spopolando sui social in tutto il mondo. 

