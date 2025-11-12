Offerte Black Friday
NBA

La notizia aveva trovato conferme piuttosto nette già negli scorsi mesi, ma ora è arrivata l’ufficialità: al prossimo All-Star Game, in programma all’Intuit Dome di Los Angeles il prossimo 15 febbraio, ad affrontarsi saranno due squadre composte da giocatori americani e una formata dalle stelle provenienti dal resto del mondo. E la NBA ha anche reso noto quale sarà il nuovo format della partita delle stelle così come i criteri di selezione per i giocatori partecipanti, che non prevederà la suddivisione per ruolo

Le anticipazioni erano state corpose durante gli ultimi mesi e di certo non era una novità il fatto che la NBA, dopo le ultime edizioni poco riuscite, stesse cercando un nuovo format che potesse ridare lustro all’All-Star Game. Nella notte, però, è arrivata anche la conferma ufficiale: alla prossima partita delle stelle la sfida sarà tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. All’Intuit Dome di Los Angeles, casa dei Clippers, il prossimo 15 febbraio sarà un triangolare con in corsa due squadre formate da giocatori americani e una dai talenti in arrivo dal resto del mondo a giocarsi la vittoria finale.

La formula del nuovo All-Star Game

La formula adottata per il torneo che deciderà il prossimo All-Star Game sarà quella del classico triangolaree a disputarlo saranno tre squadre da otto giocatoridue ‘made in USA’ e una in rappresentanza del resto del mondoOgni partita avrà la durata di 12 minuti, la vincente della prima sfida tra le prime due squadre incontrerà la terza nella seconda partita, a cui seguirà la sfida tra la terza squadra e quella uscita sconfitta dalla prima partita. Infine, le due squadre con il miglior record si disputeranno la vittoria finale nell’ultima partita e, nel caso in cui tutte e tre le squadre dovessero terminare con un record di una vittoria e una sconfitta, a decidere le due finaliste sarà la differenza canestri.

I criteri di selezione dei giocatori

Come da tradizione, all’All-Star Game andranno 24 giocatori, 12 dalla Eastern Conference e 12 dalla Western Conference. E, sempre come da tradizione, a decidere chi verrà convocato con l’etichetta di ‘titolare’ sarà l’esito di un voto che coinvolgerà i tifosi per il 50%, i giocatori attualmente in attività per il 25% e un comitato di rappresentanti dei media per il restante 25%Le sette ‘riserve’ che rappresenteranno ciascuna conference, invece, saranno selezionate dagli allenatori della NBA. Qualoradall’esito di questo voto non dovessero uscire 16 giocatori americani e 8 provenienti dal resto del mondo, toccherà al commissioner Adam Silver diramare ulteriori convocazioni in modo che il torneo della partita delle stelle segua il format sopra descritto. 

