Finch: "Se fai podcast puoi allenare i Lakers"

La prima stagione di JJ Redick coi Los Angeles Lakers si è conclusa al primo turno dei playoff, dove i Minnesota Timberwolves di Chris Finch hanno eliminato i gialloviola in cinque partite pur non avendo il fattore campo a favore. Una serie che non ha lasciato grossi strascichi, anche se all'inizio di questa stagione i gialloviola hanno battutto i T'Wolves due volte su due. Non appena Finch è salito sul palco ha detto scherzando "Tre quarti delle persone tra il pubblico ora andrà a casa a registrare un podcast… però voglio dire, già quello ti qualifica abbastanza per allenare i Lakers". Una battuta, certo, ma che era completamente "gratuita" rispetto al contesto rilassato e nel quale il nome di Redick non era stato menzionato. Redick e Finch, peraltro, si conoscono da tempo: Finch era assistente ai Pelicans quando Redick era alle ultime stagioni da giocatore, e nel corso della serie dello scorso anno si sono scambiati a vicenda grandi complimenti. Nel settembre del 2023, poi, Finch è stato ospite allo stesso podcast di Redick, prima di diventare colleghi.