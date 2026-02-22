Offerte Sky
NBA, torna la rivalità per eccellenza: Lakers-Celtics in diretta dalle 00.30 su Sky Sport

NBA

La loro è, senza grandi discussioni, la rivalità con più storia di tutta la NBA, nonché la più sentita ormai da ben oltre mezzo secolo. E Lakers e Celtics si ritrovano questa notte per uno scontro diretto che potrebbe anche rappresentare l’ultima sfida di LeBron James contro Boston, ovvero una delle avversarie più importanti della sua carriera. Appuntamento su Sky Sport alle 00.30 con la diretta e la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

TUTTA LA NBA SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

Quella tra Lakers e Celtics non può mai essere una partita qualunque, perché anche se si tratta di una gara di regular season che arriva poco dopo la pausa per l’All-Star Game, e quindi dall’esito tutto sommato non così cruciale per la stagione di entrambe le squadre, il peso della rivalità che caratterizza la vera classica della NBA è sempre presente. A maggior ragione se, come nel caso dello scontro diretto in programma questa notte, ad aggiungere ulteriore fascino alla partita c’è anche il fatto che potrebbe anche essere l’ultima di LeBron James contro Boston, forse l’avversaria più importante della sua lunga carriera insieme a Golden State. E, come se non bastasse, sia Lakers che Celtics sono alla caccia del miglior piazzamento possibile a Ovest e a Est, magari per poi puntare ad un ruolo da outsider ai prossimi playoff, e un successo farebbe dunque bene sia al morale che alla classifica. Appuntamento quindi alle 00.30 su Sky Sport Basket con la diretta commentata da Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

