Quella tra Lakers e Celtics non può mai essere una partita qualunque, perché anche se si tratta di una gara di regular season che arriva poco dopo la pausa per l’All-Star Game, e quindi dall’esito tutto sommato non così cruciale per la stagione di entrambe le squadre, il peso della rivalità che caratterizza la vera classica della NBA è sempre presente. A maggior ragione se, come nel caso dello scontro diretto in programma questa notte, ad aggiungere ulteriore fascino alla partita c’è anche il fatto che potrebbe anche essere l’ultima di LeBron James contro Boston, forse l’avversaria più importante della sua lunga carriera insieme a Golden State. E, come se non bastasse, sia Lakers che Celtics sono alla caccia del miglior piazzamento possibile a Ovest e a Est, magari per poi puntare ad un ruolo da outsider ai prossimi playoff, e un successo farebbe dunque bene sia al morale che alla classifica. Appuntamento quindi alle 00.30 su Sky Sport Basket con la diretta commentata da Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.