NBA, Haliburton alle prese col fuoco di Sant'Antonio: rimane lontano dai Pacers

NBA
©Getty

Già alle prese col lungo processo di recupero dalla rottura del tendine d’Achille subita in gara-7 delle ultime Finals, Tyrese Haliburton dovrà passare diverse settimane lontane dagli Indiana Pacers alle prese con l’Herpes Zoster, più conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio. "Ha molto dolore, è un caso e una situazione veramente unica, ma la supererà" ha detto coach Rick Carlisle

Come se non bastasse dover fare i conti con un infortunio gravissimo come la rottura del tendine d’Achille, Tyrese Haliburton nelle prossime settimane dovrà rimanere anche lontano dai suoi compagni degli Indiana Pacers. Il suo allenatore Rick Carlisle ha infatti reso noto che al numero 0 dei Pacers è stato diagnosticato l’Herpes Zoster, meglio noto come Fuoco di Sant’Antonio, un'infezione virale che si manifesta con un’eruzione dolorosa sul corpo. "È molto dolorosa" ha detto Carlisle. "Eravamo a Washington e aveva dei sintomi strani, perciò è tornato a Indianapolis. Gli auguriamo un pronto recupero: è una situazione davvero unica, ma ho parlato con lui ed è sempre di buon umore, perciò la supererà". I Pacers hanno un record di 15-43, il peggiore nella Eastern Conference, e Haliburton non era atteso al rientro in campo in questa stagione, lavorando per esserci nel 2026-27.

