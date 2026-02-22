Oklahoma City sta scontando tante assenze pesanti, tra cui quella dell’MVP in carica Shai Gilgeous-Alexander, ma rimane prima a Ovest e favorita numero uno per vincere il titolo bissando l’impresa del giugno dello scorso anno. Cleveland arriva da 7 vittorie consecutive e si propone come alternativa a Est. La sfida tra Thunder e Cavs arriva questa sera alle 19 in diretta su Sky Sport Basket con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Da una parte le assenze stanno mettendo un po’ alla prova il roster, perché anche disponendo di un organico profondo rinunciare a stelle del calibro di Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams non è affatto facile. Dall’altro lo scossone portato dalla trade deadline sembra aver aggiunto benzina al fuoco competitivo della squadra, che dopo una prima parte di stagione sembra finalmente aver trovato il passo giusto. I Thunder, reduci dalla facile vittoria contro Brooklyn, hanno invece rallentato decisamente rispetto all’avvio lanciatissimo di regular season, ma anche senza i loro due migliori giocatori rimangono in testa alla Western Conference. I Cavs, che con James Harden in quintetto hanno modificato in modo molto agile la loro conformazione tattica, vengono invece da 7 vittorie di fila, compresa la più recente sul campo di Charlotte, e hanno vinto 12 delle ultime 13 partite. L’appuntamento per Oklahoma City-Cleveland è per questa sera alle 19 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.