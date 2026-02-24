Los Angeles 2028: Durant vuole esserci con Team USA e Curry non esclude il bis olimpico

Quando nell’agosto di due anni fa gli Stati Uniti strappavano il loro quinto oro olimpico consecutivo dopo un’autentica battaglia contro i padroni di casa della Francia , l’impressione comune era che quello fosse il finale della carriera in nazionale del trio di veterani composto da LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant . L’età dei tre, d’altronde, pareva rappresentare un fattore ineludibile e un loro ritorno a quattro anni di distanza appariva un miraggio. E se in effetti LeBron , sul cui ritiro vige ancora un mistero fitto, nel 2028 si troverebbe alla soglia dei 44 anni e, con ogni probabilità, dovrebbe aver già smesso di giocare, per gli altri due la parola fine all’avventura con la maglia di Team USA non sembra ancora essere stata scritta, anzi.

Durant vuole esserci a Los Angeles 2028

“Questa cosa della nostra ‘Last Dance’ ve la siete inventata voi dei media” ha risposto Durant a ESPN a proposito di una possibile partecipazione alle prossime Olimpiadi, “di certo non l’avete sentita da me, da LeBron o da Steph”. “Oh sì, voglio giocare” ha quindi risposto la stella oggi a Houston di fronte alla domanda diretta sulla presenza a Los Angeles 2028, “Mi piacerebbe moltissimo, ma devo rimanere al top del mio gioco perché voglio esserci solo se sono ancora in grado di aiutare la squadra a vincere”. Per Durant, quindi, che nel luglio del 2028 sarà alla soglia dei quarant’anni, l’intenzione è chiara: “Oggi come oggi darei di certo la mia disponibilità”. E, stando a quanto riportato dall’insider Marc J. Spears, anche Curry, che nel luglio del 2028 i quarant’anni li avrà già compiuti, non escluderebbe un possibile ritorno in maglia Team USA. Anche perché in casa loro gli Stati Uniti dovranno chiamare a raccolta la miglior squadra possibile per fronteggiare una concorrenza internazionale sempre più agguerrita che vede in prima fila la Francia, battuta a fatica a Parigi due anni fa. E proprio alla Francia Durant dedica un pensiero alquanto provocatorio al termine dell’intervista rilasciata a ESPN: “La Francia è pronta a batterci: davvero? L’ultima volta li abbiamo sculacciati”.