Stanotte il possibile debutto di LeBron James

Il rientro di LeBron James dovrebbe essere finalmente arrivato a compimento. Per la prima volta in questa stagione il Re non è più segnato come "out" nell’injury report dei Los Angeles Lakers ma come "questionable" , come succede solitamente negli ultimi anni per darsi sempre la possibilità di saltare partite quando necessario. Il fatto però che il Re dopo l’allenamento con i suoi compagni — dopo averne già fatti due con i South Bay Lakers di G-League — abbia parlato con la stampa alla vigilia della partita contro gli Utah Jazz (in programma stanotte alle 4.30) è già un’indicazione chiara della possibilità concreta di vederlo in campo per cominciare la sua 23^ stagione in NBA , nuovo record nella storia. "Abbiamo approcciato il recupero letteralmente un minuto, un’ora e un passo alla volta" ha spiegato James. "Perciò vedremo come si sentirà il mio corpo nelle prossime 24 ore prima di decidere. Il tempo in cui sono rimasto fuori è stato brutto: non mi è mai capitato in vita mia di cominciare una stagione infortunato . È stato un test mentale, ma ho lavorato sia mentalmente che fisicamente per farmi trovare pronto a rientrare in squadra".

La sciatalgia è alle spalle, ora il problema è il fiato

James ha anche parlato del problema di sciatalgia, che aveva già affrontato nell’estate del 2023. "Se non l’avete mai avuta e la gente ci scherza sopra, prego per voi che non l’abbiate mai. Non è divertente" ha raccontato il Re. "Ti svegli un giorno e speri che scendendo dal letto non hai quella sensazione. Vai a dormire la sera e speri di non sentirla quando dormi. Ho dovuto fare molti esercizi di mobilità per migliorare, ma soprattutto ho dovuto mantenere un atteggiamento positivo". A preoccupare James però è un altro aspetto sottovalutato: quello di ritrovare il fiato. "Ho i polmoni di un neonato in questo momento, devo farli tornare a quelli di un uomo adulto. Ho già perso la voce dopo un solo giorno a comunicare in difesa, stasera dovrò farmi un bel tè e dormire bene". Accorgimenti necessari per il futuro 41enne che sta per scrivere un’altra pagina della sua lunghissima carriera.