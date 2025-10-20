Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Durant supera LeBron per guadagni in carriera: i giocatori più pagati di sempre

NBA fotogallery
20 foto
©Getty

Con l'estensione di contratto firmata con gli Houston Rockets, Kevin Durant ha sorpassato LeBron James in vetta alla classifica dei giocatori che hanno guadagnato di più dalle loro carriere NBA. Una top-20 nella quale presto arriveranno le giovani stelle della lega (e in cui, salute permettendo, Victor Wembanyama e Cooper Flagg sono destinati a primeggiare) in cui quasi tutti sono giocatori ancora in attività, tra cui i tre in vetta che hanno segnato l’ultimo decennio abbondante di basket NBA

ALTRE FOTOGALLERY

KD supera LeBron: i giocatori più pagati di sempre

NBA

Con l'estensione di contratto firmata con gli Houston Rockets, Kevin Durant ha sorpassato LeBron...

20 foto

LeBron fuori, ma non solo: tutti i giocatori out

NBA

Mancano pochi giorni al via della regular season 2025-26 e le squadre si trovano a gestire...

35 foto

Portland, estensioni per Sharpe e Camara: le firme

NBA

Tre doppi colpi in NBA. Doppia estensione di contratto in casa Blazers, che si assicura Shaedon...

190 foto

La nuova stagione simulata nei pronostici di ESPN

NBA

Chi partirà con il piede giusto nella opening night? Chi festeggerà il Natale con una vittoria?...

17 foto

I General Manager danno i voti al mercato

NBA

All’interno dell’ormai immancabile sondaggio effettuato tra i General Manager della NBA in vista...

25 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...