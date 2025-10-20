KD supera LeBron: i giocatori più pagati di sempre

Con l'estensione di contratto firmata con gli Houston Rockets, Kevin Durant ha sorpassato LeBron James in vetta alla classifica dei giocatori che hanno guadagnato di più dalle loro carriere NBA. Una top-20 nella quale presto arriveranno le giovani stelle della lega (e in cui, salute permettendo, Victor Wembanyama e Cooper Flagg sono destinati a primeggiare) in cui quasi tutti sono giocatori ancora in attività, tra cui i tre in vetta che hanno segnato l’ultimo decennio abbondante di basket NBA