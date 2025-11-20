Offerte Black Friday
insider nba

Indiana: dalle Finals al fondo della classifica, ma il riscatto potrebbe arrivare presto

Dario Costa
©Getty

In USA lo chiamano gap year, in ambito sportivo corrisponde a una stagione di transizione. È quella che stanno vivendo i Pacers, reduci dalle NBA Finals e ora titolari del secondo peggior record di tutta la lega. A costringere Indiana a questo gap year è stato prima di tutto il pesante infortunio a Tyrese Haliburton, ma le tante sconfitte arrivate fin qui (e quelle che arriveranno nei prossimi mesi) potrebbero portare a un riscatto già dalla prossima stagione

