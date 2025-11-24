Durant, salta il ritorno da avversario a Phoenix

Kevin Durant è stato grande protagonista dell’ottimo inizio di stagione degli Houston Rockets, che nonostante l’ultimo ko subito per mano di Denver ha un record di 10 vittorie e 4 sconfitte, in piena corsa per il secondo posto a Ovest alle spalle di OKC. Nelle prossime due gare, però, Houston dovrà fare a meno del proprio capocannoniere: la franchigia texana ha infatti annunciato che il 37enne rimarrà fuori per due partite per una questione personale, riunendosi alla squadra per le due gare da affrontare sul campo degli Utah Jazz. Le due gare che salterà Durant non saranno banali: la prima è il suo atteso ritorno da avversario a Phoenix dopo lo scambio della scorsa estate, in una sfida da seguire in diretta questa notte a partire dalle 3.30 su Sky Sport Basket e in replica con commento in italiano nella giornata di martedì. La buona notizia è che ci saranno altre tre sfide in stagione con i Suns, la prima il prossimo 6 dicembre e l’altra il 6 gennaio, anche se entrambe a Houston; per rivedere Durant da avversario a Phoenix bisognerà invece attendere l’8 aprile, quando entrambe le squadre potrebbero avere grandi motivazioni per posizionarsi al meglio in una Western Conference che si preannuncia combattutissima. Oltre alla sfida ai Suns, Durant salterà anche la partita sul campo di un’altra sua ex squadra come i Golden State Warriors, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì.