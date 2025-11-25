Offerte Black Friday
NBA, Chauncey Billups si dichiara non colpevole: rischia 40 anni, cauzione da 5 milioni

L'allenatore dei Portland Trail Blazers e leggenda della NBA Chauncey Billups si è dichiarato non colpevole per le accuse di aver guadagnato da alcune partite di poker truccate col coinvolgimento della mafia. Billups è chiamato a rispondere di associazione a delinquere per riciclo di denaro e frode telematica, accuse che implicano una condanna massima di 20 anni di prigione ciascuna. Billups ha pagato una cauzione da 5 milioni di dollari usando la sua casa in Colorado come garanzia

Si è tenuta a New York la prima udienza per Chauncey Billups, che in un tribunale federale di NYC è stato chiamato a rispondere delle accuse di associazione a delinquere per riciclo di denaro e frode telematica per il caso delle partite di poker truccate esploso un mese fa. Billups, cinque volte All-Star e allenatore dei Portland Trail Blazers prima dello scandalo, si è dichiarato non colpevole per tutte le accuse, rispondendo solo sì o no al giudice federale e non rilasciando ulteriori dichiarazioni col suo avvocato Marc Mukasey. In una successiva udienza ha pagato 5 milioni di dollari di cauzione, usando la sua casa in Colorado come garanzia in un accordo firmato anche dalla moglie Piper e dalla figlia Cydney. Le accuse mosse a Billups possono arrivare a un massimo di 20 anni di prigione ciascuna. Secondo l’investigazione portata avanti dalla FBI, Billups è il più importante di oltre 30 personaggi coinvolti e arrestati con l’accusa di aver organizzato partite di poker truccate e di aver guadagnato denaro da esse (si parla di 7 milioni di dollari dal 2019 a oggi), con l’intervento di diverse famiglie della mafia come i Gambino, Genovese e Bonanno e almeno un altro ex giocatore NBA. Tutti gli oltre 30 accusati del caso dovranno ripresentarsi il prossimo 4 marzo per un’ulteriore aggiornamento sul caso, mentre il giudice Ramon Reyes ha dichiarato che l’inizio del processo vorrebbe avvenisse nel settembre del 2026.

