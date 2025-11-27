Incredibile finale di partita a Boston, dove i Pistons inseguono la 14^ vittoria consecutiva, che sarebbe il record assoluto nella storia della franchigia. A guidare Detroit è ancora una volta un Cade Cunningham sontuoso da 42 punti, che però nel finale sbaglia un tiro libero decisivo regalando di fatto la vittoria ai Celtics e chiudendo così la striscia positiva in corso

Il sogno di superare i Pistons della stagione 1989-90 e 2003-04, finite entrambe con la vittoria del titolo, si ferma sull’errore di Cade Cunningham dalla lunetta. A Boston, infatti, con i suoi sotto di 3 punti a 4 secondi dalla fine, Cunningham, per distacco il migliore in campo, si guadagna un po’ furbescamente tre liberi su un tentativo di tiro quasi da metà campo. La stella di Detroit segna i primi due e sbaglia il terzo, Payton Pritchard strappa il rimbalzo e viene a sua volta mandato in lunetta, dove riporta i Celtics a +3. E sull’ultima rimessa i Pistons si fanno rubare palla, chiudendo così una striscia di 13 vittorie consecutive, proprio come nelle due stagioni di cui sopra, ma mantenendo almeno la vetta della classifica della Eastern Conference.