Anche con un pizzico di fortuna nel finale, gli Heat battono i Bucks 106-103 e si piazzano al 3° posto della classifica della Eastern Conference. Per Simone Fontecchio solo 7 minuti in campo, coronati comunque con 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist, ma Miami continua a sorprendere tutti e festeggia anche la vittoria numero 800 di coach Erik Spoelstra

Alla fine, sulla tripla del possibile pareggio che avrebbe mandato la gara al supplementare, sbagliata da Myles Turner, il primo a esultare è stato Erik Spoelstra. Nel dopo partita, il coach dichiarerà di non aver colto la portata dell’evento e di aver gioito semplicemente per il successo alquanto sudato dei suoi, ma quella arrivata contro Milwaukee è stata la sua 800^ vittoria sulla panchina degli Heat. Solo altri due allenatori nella storia della NBA sono riusciti a tagliare il traguardo delle 800 vittorie con la stessa squadra e si tratta di autentiche leggende come Gregg Popovich, che l’ha fatto ovviamente a San Antonio, e Jerry Sloan, riuscito nell’impresa con Utah.