Anche con un pizzico di fortuna nel finale, gli Heat battono i Bucks 106-103 e si piazzano al 3° posto della classifica della Eastern Conference. Per Simone Fontecchio solo 7 minuti in campo, coronati comunque con 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist, ma Miami continua a sorprendere tutti e festeggia anche la vittoria numero 800 di coach Erik Spoelstra
Alla fine, sulla tripla del possibile pareggio che avrebbe mandato la gara al supplementare, sbagliata da Myles Turner, il primo a esultare è stato Erik Spoelstra. Nel dopo partita, il coach dichiarerà di non aver colto la portata dell’evento e di aver gioito semplicemente per il successo alquanto sudato dei suoi, ma quella arrivata contro Milwaukee è stata la sua 800^ vittoria sulla panchina degli Heat. Solo altri due allenatori nella storia della NBA sono riusciti a tagliare il traguardo delle 800 vittorie con la stessa squadra e si tratta di autentiche leggende come Gregg Popovich, che l’ha fatto ovviamente a San Antonio, e Jerry Sloan, riuscito nell’impresa con Utah.
Fontecchio con il contagocce
Nella vittoria in volata di Miami c’è stato per una volta poco Simone Fontecchio. L’azzurro, il cui spazio nelle rotazioni è stato forse ridotto dal rientro di Tyler Herro, migliore per gli Heat con 29 punti, ha infatti giocato poco meno di 7 minuti dando comunque il suo contributo con 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. Per la squadra, in compenso, è arrivato l’8° successo nelle ultime 10 partite, testimonianza di un momento davvero positivo che ha portato gli uomini di Spoelstra al terzo posto nella classifica della Eastern Conference dietro solo a Detroit e Toronto.