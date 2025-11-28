NBA, pazzesco Doncic: in sei mesi è entrato nella storia dei Lakers accanto a Kobe e Shaq
Il suo sbarco sulla sponda gialloviola di Los Angeles risale solo allo scorso febbraio, ma in sei mesi con la maglia dei Lakers Luka Doncic è già entrato nella storia della franchigia. Con i 43 punti segnati ai Clippers martedì notte, infatti, lo sloveno è entrato nella top 10 dei giocatori che con i Lakers hanno mandato a referto più partite da 40 o più punti. Un club assai ristretto e frequentato solo da autentiche leggende
- 7 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers
- 11 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers
- 15 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers
- 15 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers
- 18 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers
- 23 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers
- 26 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers
- 66 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers
- 88 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers
- 122 partite da 40 o più punti con la maglia dei Lakers