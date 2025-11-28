SGA, Jokic e non solo: il primo, folle mese della corsa al premio di MVP

A un mese dall’avvio della regular season, la corsa all’MVP registra già prestazioni clamorose. Shai Gilgeous-Alexander, detentore del premio, e Nikola Jokic, che lo ha vinto tre volte negli ultimi cinque anni, stanno probabilmente giocando la miglior pallacanestro della loro carriera, ma dietro ai due in fuga ci sono potenziali inseguitori come Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, anche loro partiti di slancio