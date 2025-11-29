Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Bane si carica i Magic sulle spalle: a Detroit i suoi 37 punti trascinano Orlando

NBA

Nella sfida che vale la qualificazione ai quarti di finale della NBA Cup, a Detroit la spuntano in volata i Magic, ora attesi al derby della Florida contro gli Heat con in palio un posto alle Final Four di Las Vegas. E a trascinare Orlando, sempre priva di Paolo Banchero, contro i Pistons ci pensa un Desmond Bane in grande serata: per lui 37 punti, 8 rimbalzi e le giocate decisive che nel finale regalano ai suoi la vittoria e il passaggio del turno

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Kawhi fa Kawhi, ma i Clippers sanno solo perdere

NBA

Ai Clippers, nella sfida casalinga contro Memphis, non basta nemmeno il miglior Kawhi Leonard...

Per Orlando ci pensa un grande Bane

NBA

Nella sfida che vale la qualificazione ai quarti di finale della NBA Cup, a Detroit la spuntano...

Super Giannis torna ma non basta a Milwaukee

NBA

Fermo da quattro partite per un problema fisico, nella notte Giannis Antetokounmpo rientra in...

Mavs: Irving non è sul mercato, Davis invece sì

NBA

La stagione dei Mavs è iniziata in maniera molto complicata e al momento i ragazzi di Jason Kidd...

Warriors: la situazione Kuminga è ancora irrisolta

NBA

Gli Warriors hanno perso quattro delle ultime cinque partite e ora, con uno Steph Curry ai box...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS