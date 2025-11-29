Timberwolves e Celtics al momento hanno record praticamente identici, 10 vittorie e 8 sconfitte, risultato di un inizio stagione con molti alti e bassi per entrambe le squadre. Minnesota e Boston si affrontano stasera nello scontro diretto in programma alle 23 su Sky Sport Basket con telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna

Per Minnesota, che arrivava da due storiche finali di Conference consecutive, l’idea era quella di rimanere nelle zone alte della Western Conference e magari tornare a giocarsi l’accesso alle Finals. L’avvio di stagione, però, è stato fin qui parecchio deludente, perché i passaggi a vuoto sono stati troppi e troppo frequenti, come testimoniato dal record, 10-8, che al momento vedrebbe Anthony Edwards e compagni dover passare dal play-in. Record identico anche per i Celtics in questo inizio di regular season, ma a differenza dei Timberwolves a Boston, dopo un’estate in cui il roster era stato di fatto rivoluzionato, avevano messo in preventivo le difficoltà poi riscontrate sul campo.