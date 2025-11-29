Timberwolves e Celtics al momento hanno record praticamente identici, 10 vittorie e 8 sconfitte, risultato di un inizio stagione con molti alti e bassi per entrambe le squadre. Minnesota e Boston si affrontano stasera nello scontro diretto in programma alle 23 su Sky Sport Basket con telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna
Per Minnesota, che arrivava da due storiche finali di Conference consecutive, l’idea era quella di rimanere nelle zone alte della Western Conference e magari tornare a giocarsi l’accesso alle Finals. L’avvio di stagione, però, è stato fin qui parecchio deludente, perché i passaggi a vuoto sono stati troppi e troppo frequenti, come testimoniato dal record, 10-8, che al momento vedrebbe Anthony Edwards e compagni dover passare dal play-in. Record identico anche per i Celtics in questo inizio di regular season, ma a differenza dei Timberwolves a Boston, dopo un’estate in cui il roster era stato di fatto rivoluzionato, avevano messo in preventivo le difficoltà poi riscontrate sul campo.
Edwards contro Brown, sfida nella sfida
Uno dei problemi per Minnesota in questo avvio di stagione è stato rappresentato dal sostanziale vuoto nel ruolo di playmaker, dove Mike Conley non è ormai più in grado di tenere il campo con continuità e il roster non offre grandi alternative. Logico quindi che buona parte della manovra offensiva passi dalle mani di Edwards, che però sta fin qui giocando una stagione tutto sommato mediocre. L’attacco dei Celtics, privi di Jayson Tatum probabilmente per tutta la regular season, ha in Jaylen Brown il suo punto di riferimento come mai in passato. Saranno loro, Edwards e Brown, le due stelle su cui saranno puntati i fari della sfida in diretta questa sera dalle 23 su Sky Sport Basket con il commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna.