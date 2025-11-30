Dopo un inizio complicato per lui e per i Dallas Mavericks, Cooper Flagg ci ha messo decisamente poco a prendere le misure al basket NBA. Dopo aver distribuito 11 assist nell’ultima partita contro i Los Angeles Lakers, record di sempre per un 18enne in NBA, questa notte la matricola dei Mavs ha concesso il bis, realizzando 35 punti nella vittoria sul campo degli LA Clippers. A 18 anni e 343 giorni, Flagg è diventato così il giocatore più giovane di sempre a raggiungere quota 35 punti in una partita NBA, superando di pochi giorni un paio di prestazioni di LeBron James nel suo anno da rookie (una da 37 punti il 13 dicembre 2003 a 18 anni e 348 giorni e una da 36 punti il 19 dicembre 2003 a 18 anni e 354 giorni). Loro due sono gli unici nella storia del gioco a esserci riusciti prima di compiere 19 anni, che Flagg raggiungerà solo il prossimo 21 dicembre. Flagg ci è riuscito attaccando il ferro con grande aggressività: 8 dei 13 tiri realizzati stanotte sono arrivati nell’ultimo metro di campo, tra cui una torreggiante schiacciata sopra uno dei migliori difensori della lega come Ivica Zubac. Flagg, alla seconda serata di un back-to-back, ha cominciato fortissimo segnando 12 punti nel primo quarto e andando all’intervallo a quota 21, salvo poi aggiungerne altri 8 negli ultimi 2:47 di partita dopo un paio di palle perse sanguinose. Ci ha pensato anche un redivivo Klay Thompson ad aiutare Flagg, realizzando 17 dei suoi 23 punti nel quarto periodo con 4 triple a segno per sopperire alle assenze pesanti di Anthony Davis, Kyrie Irving, PJ Washington, Daniel Gafford e Dereck Lively. Per una sera, però, i riflettori sono tutti per Cooper Flagg, che continuando di questo passo tornerà sicuramente in corsa per il premio di rookie dell’anno da contendere al suo amico ed ex compagno di college Kon Knueppel degli Charlotte Hornets.