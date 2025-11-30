Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Simone Fontecchio resta a guardare: 48 minuti in panchina contro i "suoi" Pistons

NBA
©Getty

Per la prima volta in stagione Simone Fontecchio non è sceso in campo per i Miami Heat, rimanendo in panchina per 48 minuti per scelta tecnica nella sfida persa in casa coi Detroit Pistons, ex squadra dell’azzurro. Il ritorno in rotazione di Tyler Herro e le scarse percentuali al tiro (15.2% nelle ultime cinque partite) sono costate almeno temporaneamente il posto a Fontecchio

Nel corso dell’estate Simone Fontecchio è finito ai Miami Heat in uno scambio che ha portato Duncan Robinson al suo posto ai Detroit Pistons. Questa notte Robinson ha fatto il suo primo ritorno da avversario a South Beach dopo sette anni passati nelle fila degli Heat, accolto dagli applausi dei suoi ex tifosi e vincente alla fine con 18 punti a referto. Dall’altra parte però Fontecchio non ha potuto prendersi a sua volta la "rivincita" nei confronti dei Pistons, collezionando il primo "DNP-CD" (Did Not Play, Coach’s Decision) della stagione. Coach Erik Spoelstra infatti ha deciso di non utilizzare l’azzurro, che per la prima volta in maglia Heat è rimasto a guardare i compagni per 48 minuti per scelta tecnica

Ci sono almeno due ragioni per quanto è accaduto: il primo è il ritorno in rotazione di Tyler Herro, leader offensivo della squadra che porta via una trentina di minuti abbondanti nel reparto guardie, diminuendo così lo spazio per Fontecchio (anche in una serata in cui non era a disposizione Jaime Jaquez); l’altro sono le cattive percentuali dell’italiano, che dopo un grandissimo inizio di stagione da 50% dall’arco (37/74 nelle prime 14 gare stagionali, 50% spaccato) si è completamente fermato, realizzando solo 5 delle ultime 33 triple tentate (15.2%). La stagione è però ancora molto lunga e, una volta ritrovate le percentuali abituali (in carriera viaggia col 36.7% in 212 partite) ci sarà sicuramente di nuovo spazio per lui.

Approfondimento

Cooper Flagg travolge i Clippers, Toronto ko

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Favoloso Flagg: più giovane di sempre a 35 punti

NBA

Cooper Flagg ha realizzato la sua miglior prestazione della carriera firmando 35 punti sul campo...

Fontecchio resta a guardare: 48 minuti in panchina

NBA

Per la prima volta in stagione Simone Fontecchio non è sceso in campo per i Miami Heat, rimanendo...

Minnesota-Boston dalle 23 su Sky Sport

NBA

Timberwolves e Celtics al momento hanno record praticamente identici, 10 vittorie e 8 sconfitte,...

SGA aggancia Wilt e sogna lo storico sorpasso

NBA

Nella notte Shai Gilgeous-Alexander ha guidato ancora una volta i Thunder alla vittoria con una...

Kawhi fa Kawhi, ma i Clippers sanno solo perdere

NBA

Ai Clippers, nella sfida casalinga contro Memphis, non basta nemmeno il miglior Kawhi Leonard...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS