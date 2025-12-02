Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Mercato NBA, Golden State aggiunge Seth Curry al roster

NBA
©Getty

I Golden State Warriors metteranno sotto contratto Seth Curry per il resto della stagione, mantenendo fede alla promessa fatta quanto il fratello di Steph è stato tagliato alla fine del training camp per motivi finanziari. Per i due potrebbe concretizzarsi presto il sogno di giocare nella stessa squadra

I Golden State Warriors potranno presto contare su un Curry in campo, anzi due. In attesa che Steph torni a disposizione dopo un problema al quadricipite che lo sta tenendo fermo per almeno una settimana, la franchigia ha intenzione di firmare il fratello Seth con un contratto fino al termine della stagione. Golden State era stata "costretta" a tagliarlo al termine del training camp per motivi di salary cap, ma con la promessa esplicita di firmarlo non appena ci sarebbero state le condizioni. Ora quelle condizioni ci sono, perciò il 35enne Seth si appresterà a far parte del roster dopo aver solo accarezzato gli Warriors, facendo sei gare di pre-season nel 2013 per poi giocare con l’affiliata della G-League. La sua carriera lo ha visto passare poi da Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphia, Brooklyn e Charlotte, giocando per 16 volte contro il fratello Steph (12-4 il record in favore del maggiore) ma mai assieme. Ora i due Curry, quando entrambi saranno in condizione, potranno coronare il sogno di giocare insieme in una partita ufficiale da compagni di squadra, come accaduto in passato tra gli altri agli Antetokounmpo, ai Lopez, agli Holiday, ai Mobley, ai Wagner e ai Morris.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Golden State aggiunge Seth Curry al roster

NBA

I Golden State Warriors metteranno sotto contratto Seth Curry per il resto della stagione,...

Giannis: "Tra 4 o 5 anni supererò LeBron"

NBA

Con i 29 punti segnati nella partita vinta sabato notte contro Brooklyn, Giannis Antetokounmpo ha...

Favoloso Flagg: più giovane di sempre a 35 punti

NBA

Cooper Flagg ha realizzato la sua miglior prestazione della carriera firmando 35 punti sul campo...

Fontecchio resta a guardare: 48 minuti in panchina

NBA

Per la prima volta in stagione Simone Fontecchio non è sceso in campo per i Miami Heat, rimanendo...

Minnesota-Boston dalle 23 su Sky Sport

NBA

Timberwolves e Celtics al momento hanno record praticamente identici, 10 vittorie e 8 sconfitte,...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS