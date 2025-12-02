Golden State aggiunge Seth Curry al roster

I Golden State Warriors potranno presto contare su un Curry in campo, anzi due. In attesa che Steph torni a disposizione dopo un problema al quadricipite che lo sta tenendo fermo per almeno una settimana, la franchigia ha intenzione di firmare il fratello Seth con un contratto fino al termine della stagione. Golden State era stata "costretta" a tagliarlo al termine del training camp per motivi di salary cap, ma con la promessa esplicita di firmarlo non appena ci sarebbero state le condizioni. Ora quelle condizioni ci sono, perciò il 35enne Seth si appresterà a far parte del roster dopo aver solo accarezzato gli Warriors, facendo sei gare di pre-season nel 2013 per poi giocare con l’affiliata della G-League. La sua carriera lo ha visto passare poi da Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphia, Brooklyn e Charlotte, giocando per 16 volte contro il fratello Steph (12-4 il record in favore del maggiore) ma mai assieme. Ora i due Curry, quando entrambi saranno in condizione, potranno coronare il sogno di giocare insieme in una partita ufficiale da compagni di squadra, come accaduto in passato tra gli altri agli Antetokounmpo, ai Lopez, agli Holiday, ai Mobley, ai Wagner e ai Morris.