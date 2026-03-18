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La sfida di tiro tra Barack Obama e Anthony Edwards è imperdibile. VIDEO

NBA

Nel 2024 era diventato virale uno scambio tra Barack Obama e Anthony Edwards nel quale la stella dei Minnesota Timberwolves faceva trash talking nei confronti del 44° Presidente, dicendogli "Io sono la verità, è meglio che ti fai da parte". I due si sono incontrati di nuovo per una serie di sfide di tiro, a ping pong e a Forza 4 per promuovere l’apertura del Presidential Center a Chicago il prossimo giugno, definendolo "aperto a tutti, anche Anthony Edwards". Un video che sta già facendo il giro dei social

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