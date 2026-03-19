Tra Giannis Antetokounmpo e i Bucks le cose sembrano complicarsi ulteriormente. Il rapporto tra la stella e la dirigenza della franchigia , incrinatosi nell’arco degli ultimi mesi e secondo molti ormai destinato a sfociare nell’addio via trade da parte del greco la prossima estate , secondo quanto riportato da ESPN avrebbe incontrato un ulteriore ostacolo. Antetokounmpo , che sta attraversando una stagione particolarmente complicata per via di una serie di infortuni e problemi fisici di varia natura che fin qui gli hanno fatto saltare 32 delle 68 giocate fin qui dalla squadra , è uscito nel 3° quarto della sfida di domenica contro i Pacers per via di una iperestensione al ginocchio sinistro senza più rientrare nella partita. E martedì i Bucks ne avevano comunicato l’indisponibilità per infortunio senza fornire possibili tempistiche in merito al suo rientro .

Milwaukee e Giannis: idee diverse

Stando a quanto riportato da ESPN, Antetokounmpo avrebbe voluto rientrare nonostante il dolore già nella partita contro Indiana, ma lo staff medico e la panchina dei Bucks hanno preferito risparmiarlo. E nei giorni successivi il front office di Milwaukee avrebbe fatto sapere al giocatore di volerlo fermare fino al termine della regular season per evitare ulteriori aggravamenti. La squadra, d’altronde, è ormai fuori dalla corsa per l’aggancio alla zona play-in e, ora come ora, il traguardo più urgente per la dirigenza dei Bucks consiste nel massimizzare le possibilità di ottenere una buona scelta al prossimo Draft, anche se Milwaukee, per la verità, avrà la peggiore tra la sua prima e quella di New Orleans, eredità della trade con i Pelicans per Jrue Holiday del novembre del 2020. E, come se non bastasse, i Bucks non controlleranno più le loro prime scelte fino al 2031, risultato delle tante trade effettuate negli ultimi anni, ragion per cui vedono nel prossimo Draft forse l’ultima occasione per poter iniziare una ricostruzione ormai inevitabile. Solo che Giannis, sempre stando a quanto riportato da ESPN, non sarebbe affatto d’accordo con il piano della dirigenza e spingerebbe per tornare in campo appena possibile. Il tutto, come detto, nella prospettiva di una separazione che appare sempre più inevitabile.