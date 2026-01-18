Gallinari accolto tra le leggende dei Knicks

Nel corso del fine settimana Danilo Gallinari è stato protagonista dell’Homecoming organizzato dai New York Knicks, richiamando leggende del passato per celebrare il loro percorso in blu-arancio. Tra i vari Walt Frazier, John Starks e Larry Johnson è stato celebrato anche Danilo Gallinari, che in un’intervista per la tv di casa ha detto: "Qui sono sempre stato trattato bene, New York è sempre stata casa per me"

Dopo aver annunciato il suo ritiro dal basket giocato, Danilo Gallinari ha cominciato la sua nuova vita da ex giocatore con un weekend decisamente speciale a New York. L’azzurro infatti è stato invitato dai Knicks a entrare a far parte degli “Alumni” della franchigia per il weekend del cosiddetto Homecoming, con una serie di iniziative per gli ex giocatori della squadra rimettendoli a contatto con i tifosi. Gallinari insieme ad altri ex giocatori della franchigia è andato alla borsa di New York per suonare la campanella di chiusura della giornata, si è sottoposto a una sessione di autografi e foto con i tifosi e, soprattutto, è stato salutato a centro campo durante la sfida di ieri notte contro i Phoenix Suns. Nel corso del secondo quarto è stato anche intervistato dalla tv che trasmette le gare dei Knicks, col giornalista Alan Hahn che gli ha chiesto se si sentisse ancora un Knick visto le grandi ovazioni ricevute dal suo ex pubblico ogni volta che è tornato a New York da avversario: "L'ho notato ogni volta. Ho giocato con molti compagni che venivano fischiati quando tornavano a giocare contro le loro ex squadre, ma qui ogni volta mi hanno riservato un’ovazione. Sarò sempre grato ai tifosi dei Knicks e questa rimane sempre casa per me". Sul suo futuro ha aggiunto: "Ho tre bambini a casa, perciò nell'ultimo periodo ho fatto molto il papà. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma ho tutto il tempo per prendere una decisione."