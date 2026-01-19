NBA Europe, Olimpia Milano e Milan oggi a Londra per un incontro sul progetto

La NBA è sbarcata in Europa, prima a Berlino e poi a Londra, per giocare due gare di regular season, cogliendo l’occasione per proseguire nel progetto di una nuova lega con sede nel vecchio continente. E secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, proprio oggi nella capitale britannica Olimpia Milano e Milan dovrebbero partecipare ad un incontro con al centro la possibilità di creare una franchigia nel capoluogo lombardo

Le due partite che erano in programma, una a Berlino e una a Londra, hanno visto una vittoria a testa per Magic e Grizzlies, ma il passaggio della NBA nel vecchio continente non sembra proprio volersi limitare al campo. Già nella conferenza di presentazione della prima delle due gare, d’altronde, il commissioner Adam Silver si era soffermato più volte sul progetto ormai più che noto di una NBA europea. Un progetto che, stando a quanto trapelato finora, prevederebbe due squadre anche in Italia: una a Roma e una a Milano. E secondo La Gazzetta dello Sport, proprio oggi a Londra sarebbe in programma un incontro con al centro la possibilità di creare una franchigia nel capoluogo lombardo.