NBA Europe, Olimpia Milano e Milan oggi a Londra per un incontro sul progetto

NBA

La NBA è sbarcata in Europa, prima a Berlino e poi a Londra, per giocare due gare di regular season, cogliendo l’occasione per proseguire nel progetto di una nuova lega con sede nel vecchio continente. E secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, proprio oggi nella capitale britannica Olimpia Milano e Milan dovrebbero partecipare ad un incontro con al centro la possibilità di creare una franchigia nel capoluogo lombardo

Le due partite che erano in programma, una a Berlino e una a Londra, hanno visto una vittoria a testa per Magic e Grizzlies, ma il passaggio della NBA nel vecchio continente non sembra proprio volersi limitare al campo. Già nella conferenza di presentazione della prima delle due gare, d’altronde, il commissioner Adam Silver si era soffermato più volte sul progetto ormai più che noto di una NBA europea. Un progetto che, stando a quanto trapelato finora, prevederebbe due squadre anche in Italiauna a Roma e una a Milano. E secondo La Gazzetta dello Sport, proprio oggi a Londra sarebbe in programma un incontro con al centro la possibilità di creare una franchigia nel capoluogo lombardo.

Olimpia e Milan a colloquio con la NBA

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra gli invitati all’incontro in programma oggi in un albergo del centro di Londra ci sarebbero anche i vertici di Olimpia Milano e Milan, evidentemente ritenuti interlocutori privilegiati nell’ottica della creazione di una franchigia con sede in città. Con loro, in quella che dovrebbe trattarsi di una riunione in cui la NBA delineerà nel dettaglio il funzionamento complessivo del progetto e i suoi parametri economici, dovrebbero esserci anche altre importanti realtà del mondo del calcio come Manchester City e Paris Saint Germain, oltre all’immancabile Real Madrid

NBA Europe, Silver: "No a scontro con Eurolega"

