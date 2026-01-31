I contratti NIL hanno cambiato per sempre il mondo del college basket, permettendo ai giocatori delle squadre universitari di essere pagati — e ricevendo cifre che spesso molti professionisti non riescono a raggiungere. Dopo il caso di James Nnaji e quello di Charles Bediako, un altro giocatore professionista sta cercando di tornare in NCAA: si tratta di Amari Bailey, che dopo un’ottima prima annata a UCLA era stato selezionato al secondo giro con la numero 41 del Draft del 2023 dagli Charlotte Hornets. Bailey ha passato la stragrande maggioranza del suo primo anno giocando in G-League con un contratto two-way, ma è comunque sceso in campo per dieci partite (di cui però solo le ultime due della stagione con più di 10 minuti in campo) tra i professionisti della NBA, realizzando 11 punti con 5 rimbalzi e 5 assist il 14 aprile contro Cleveland. Bailey è stato poi tagliato dagli Hornets e firmato dai Brooklyn Nets, i quali però a loro volta lo hanno tagliato e poi mandato in G-League. Ora Bailey, alla soglia dei 22 anni che compirà il prossimo 17 febbraio, vorrebbe tornare a essere eleggibile per il college e ha già assunto un avvocato come Elliot Abrams (che nella sua carriera si è già occupato di casi simili contro la NCAA) facendo intendere di voler andare per tribunali per poter tornare a essere eleggibile, anche se al momento non ha ancora portato avanti nessuna pratica e non ha ancora pubblicamente un accordo con un ateneo. "In questo momento sarei un senior al college" ha detto Bailey a ESPN. "Non sono un 27enne che cerca di giocare contro gli universitari, anche se non ho problemi con i ragazzi che lo fanno. Io sono andato a giocare tra i professionisti e ho imparato molto, e ne ho passate molte. Quindi, perché non io?".