Serie A Basket, Tortona-Udine alle 18.15 su Sky: risultato LIVE

Tortona ospita Udine nell'anticipo della 18^ gara del campionato di basket di Serie A. All'andata sono stati i ragazzi di coach Mario Fioretti a imporsi per 94-90 sul campo dell'APU con 23 punti del capocannoniere Christian Vital. Sfida in diretta alle 18.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 17^ giornata si chiude con gli impegni delle due squadre italiane in Eurolega. Milano perde in casa il derby contro Varese dopo quasi cinque anni, venendo sconfitta dopo 7 vittorie in fila complice la grande partita di Tazè Moore (21 punti). Nessun problema per la Virtus che passa d'autorità in casa di Cremona, vendicando il ko dell'andata. Ricordiamo che il campionato è a 15 squadre dopo l'esclusione di Trapani Shark GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

