Tortona ospita Udine nell'anticipo della 18^ gara del campionato di basket di Serie A. All'andata sono stati i ragazzi di coach Mario Fioretti a imporsi per 94-90 sul campo dell'APU con 23 punti del capocannoniere Christian Vital. Sfida in diretta alle 18.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin