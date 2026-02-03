Il veterano di Charlotte Pat Connaughton ha dovuto tingersi i capelli di biondo, pagando pegno dopo essere arrivato ultimo nel fantasy football interno allo spogliatoio degli Hornets. L'ex Bucks, ai margini della rotazione quest'anno, ha mostrato la sua nuova capigliatura durante la partita contro i New Orleans Pelicans e venendo inquadrato dalle telecamere — nonché ripreso dai social della sua stessa squadra

Anche i telecronisti della tv che trasmette le partite degli Charlotte Hornets sono rimasti sorpresi quando nel terzo quarto le telecamere hanno inquadrato Pat Connaughton in panchina con i capelli insolitamente tinti di biondo. Dopo il match il compagno di squadra Kon Knueppel ha rivelato che il veterano ha dovuto pagare pegno per essere arrivato ultimo nel fantasy football (fate conto come il nostro fantacalcio ma declinato per il football americano, una vera passione negli States) interno allo spogliatoio degli Hornets. Connaughton ha provato a nascondere il "fattaccio" indossando un beanie durante il riscaldamento, ma una volta cominciata la partita contro i New Orleans Pelicans non ha più potuto nascondere l’acconciatura — ripresa immediatamente anche dai social della squadra.