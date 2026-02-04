Jaxson Hayes sospeso per aver spinto una mascotte

Di motivazioni per una sospensione da parte della NBA se ne sono viste tante, ma forse quella di Jaxson Hayes le batte tutte. Il centro dei Los Angeles Lakers è stato infatti sospeso per una gara per aver spinto la mascotte degli Washington Wizards, G-Wiz, nel corso delle presentazione dei quintetti dell'ultima sfida tra i gialloviola e la squadra della capitale della scorsa settimana. Un video emerso dopo la notizia mostra Hayes che spinge, forse per uno scherzo ma in maniera davvero pericolosa, la mascotte mentre quest'ultima con una bandiera in mano sta correndo fuori dal campo, facendola finire contro uno dei ballerini che stava invece entrando sul parquet. Hayes salterà così la sfida interna dei Lakers contro i Philadelphia 76ers tra due giorni, e perderà circa 40.000 dollari per la gara di sospensione. Hayes sarà protagonista alla prossima gara delle schiacciate dell'All-Star Weekend.