Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Jaxson Hayes dei Lakers sospeso per una gara dopo aver spinto una mascotte

NBA
©Getty

Il centro dei Los Angeles Lakers Jaxson Hayes è stato sospeso per una partita dalla NBA per aver spinto la mascotte degli Washington Wizards durante le presentazioni dei quintetti della sfida della scorsa settimana. Hayes salterà la prossima gara interna contro Philadelphia

Di motivazioni per una sospensione da parte della NBA se ne sono viste tante, ma forse quella di Jaxson Hayes le batte tutte. Il centro dei Los Angeles Lakers è stato infatti sospeso per una gara per aver spinto la mascotte degli Washington Wizards, G-Wiz, nel corso delle presentazione dei quintetti dell'ultima sfida tra i gialloviola e la squadra della capitale della scorsa settimana. Un video emerso dopo la notizia mostra Hayes che spinge, forse per uno scherzo ma in maniera davvero pericolosa, la mascotte mentre quest'ultima con una bandiera in mano sta correndo fuori dal campo, facendola finire contro uno dei ballerini che stava invece entrando sul parquet. Hayes salterà così la sfida interna dei Lakers contro i Philadelphia 76ers tra due giorni, e perderà circa 40.000 dollari per la gara di sospensione. Hayes sarà protagonista alla prossima gara delle schiacciate dell'All-Star Weekend.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Jaxson Hayes sospeso per aver spinto una mascotte

NBA

Il centro dei Los Angeles Lakers Jaxson Hayes è stato sospeso per una partita dalla NBA per aver...

AD finisce a Washington: solo 29 gare per i Mavs

NBA

Arrivato un anno fa in cambio di Luka Doncic, i Dallas Mavericks hanno ceduto Anthony Davis agli...

Popovich torna a far visita agli Spurs

NBA

A San Antonio, o per meglio dire al campo d'allenamento degli Spurs, è stata una giornata...

Harden e Garland: cosa cambia dopo lo scambio

NBA

La voce di una possibile uscita di James Harden dai Clippers era iniziata a circolare il giorno...

Connaughton ultimo al fanta football: si fa biondo

NBA

Il veterano di Charlotte Pat Connaughton ha dovuto tingersi i capelli di biondo, pagando pegno...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS